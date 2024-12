Carreata de Luz dos Correios vai iluminar as ruas de Vitória nesta terça (19)

Carreata de Luz vai chegar no ES. Crédito: Divulgação/Correios

A maior campanha de Natal do Brasil, Papai Noel dos Correios, está completando 35 anos. Para celebrar esta data especial, os Correios estão promovendo a Carreata de Luz, que percorrerá todas as capitais do país. Após mais de uma década, Vitória será novamente iluminada por esta ação. A carreata chega em terras capixabas nesta terça-feira (19).



A ação é uma forma de agradecer à sociedade por transformar os sonhos de milhares de crianças em realidade ao longo desses 35 anos. Além disso, a iniciativa visa aumentar a visibilidade e a participação da sociedade, instituições e empresas na campanha. Em 2023, pela primeira vez na história, a campanha atendeu 100% dos pedidos das crianças, com 270 mil cartinhas adotadas. Este ano, a meta é superar esse número.

“Esta é a ação natalina que mais sensibiliza e une o país. Conseguimos levar alegria para as crianças e, assim como no ano passado, não vamos deixar nenhuma delas sem presente. A Carreata de Luz será mais um momento especial para marcar a história dessa campanha”, declarou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Após o sucesso em João Pessoa/PB e Natal/RN, a Carreata de Luz segue para Fortaleza (CE) no dia 17 e chega a Vitória no dia 19, inaugurando o eixo Sudeste-Sul da ação. Em Vitória, a concentração será a partir das 19h na Praça do Papa. Às 20h, a carreata parte e segue pelas principais vias da cidade, incluindo a Enseada do Suá, Praça dos Namorados, Praia de Camburi, Jardim Camburi, Bairro República, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Barro Vermelho e Santa Lúcia, encerrando-se no Complexo dos Correios em Santa Luíza. Como destaque, o Papai Noel dos Correios estará presente, levando magia e esperança para todos.

Sobre a Campanha Papai Noel dos Correios

A campanha Papai Noel dos Correios disponibiliza para a sociedade cartas com pedidos de crianças em situação de vulnerabilidade social. Participam crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras como abrigos e núcleos socioeducativos. Quem quer ajudar escolhe uma carta, compra o presente, leva até uma agência dos Correios e a estatal entrega para a criança.

No Espírito Santo, a campanha espera atender aos pedidos de 7 mil crianças. Para adotar uma cartinha, basta ir a uma Agência de Correios, na loja da campanha no Shopping Vitória ou acessar o Blog Noel (https://blognoel.correios.com.br/) e seguir as instruções. A entrega dos presentes deverá ser feita presencialmente nos pontos de entrega indicados no blog, até 29 de novembro.

Trajeto da Carreata de Luz em Vitória

Concentração: 19h, na Praça do Papa

19h, na Praça do Papa Saída: 20h

20h Av. N.S. dos Navegantes

Av. Américo Buaiz



Av. Saturnino de Brito



Av. Dante Michelini



Rua Carlos Martins



Av. Victorino Cardoso



Av. Dr. Herwan Modenese Wanderley



Av. Raul Oliveira Neves



Rua Teófilo Costa



Av. Armando Duarte Rabelo



Av. José Maria Vivácqua



Av. Dante Michelini



Av. Adalberto Simão Nader



Av. Rosendo S. de Souza Filho



Av. Des. Demerval Lyrio



Av. Hugo Viola



Praça Wolghano Neto (Praça do Carone)



Rua Comissário Octavio Queiroz



Praça Regina Frigeri Furno (Praça do BH)



Rua Comissário Octavio Queiroz



Av. Dante Michelini



Av. Carlos Orlando Carvalho



Praça Filogomiro Lanes (Praça da Flash)



Av. Anísio Fernandes Coelho



Rua Elza de Jesus



Ponte Ayrton Senna



Av. Rio Branco



Av. N.S. da Penha



Rua José Farias



Rua Arlindo Brás do Nascimento



Rua Dr. João Carlos de Souza



Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho



Av. Leitão da Silva



Encerramento: Correios Leitão da Silva

