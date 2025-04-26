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Manifestação cultural

Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água acontece nesta segunda (28)

A festa é uma homenagem à Nossa Senhora da Penha e vai contar com missa, rodas de congo e show da banda Casaca
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 15:00

João Bananeira no Carnaval de Congo de Roda D'Água
João Bananeira no Carnaval de Congo de Roda D'Água Crédito: Cláudio Postay / PMC
Os preparativos para o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D’Água estão a todo vapor! A festa, que acontece no dia 28 de abril, segunda-feira, dia de Nossa Senhora da Penha, terá uma programação especial com cortejo, missa, show da banda Casaca e um grande encontro de bandas do Congo do Estado para homenagear a padroeira.
Promovido pela Associação de Bandas de Congo de Cariacica e em parceria com a prefeitura do município, o carnaval será no Campo do América, na Estrada de Roda D’Água, das 8 às 18 horas, com entrada gratuita.
O evento tem início com a concentração das bandas, seguida pela saída do cortejo em direção ao Campo do América — área principal do carnaval. Durante o trajeto, cânticos em homenagem à Nossa Senhora da Penha são entoados ao som de tambores e casacas, criando uma atmosfera de fé e tradição. Os convidados também poderão participar da missa campal, celebrada pela Paróquia Bom Jesus de Novo Horizonte e pela comunidade Sagrada Família, com a participação especial das bandas de congo.
Missa de homenagem à Nossa Senhora da Penha em Roda D'Água
Missa de homenagem à Nossa Senhora da Penha em Roda D'Água Crédito: Cláudio Postay / PMC

Confira a programação

  • Programação
  • 7h - Saída das Bandas de Congo Tradicionais filiadas à Associação de Bandas de Congo de Cariacica – ABCC de suas Sedes; 
  • 7h30- Início da concentração das bandas de congo na bica do Luiz em Roda D'Água;
  • 9h40 - Saída em cortejo à padroeira do Estado do Espírito Santo "Nossa Senhora da Penha" da bica do Luiz. Cortejo entoado pelos cânticos, tambores e casacas das bandas de congo tradicionais filiadas à ABCC;
  • 10h30 - Missa congueira com Frei Evanir Matins da Paróquia do Bom Jesus e a comunidade Sagrada Família no Campo Principal em Roda D'Água; 
  • 12h30 – Apresentação Musical com a Banda “Casaca”; 
  • 14h - Encontro de todas as bandas de Congo no Campo Principal, incluído as Bandas: Amores da Lua – Vitória e União Jovens de Manguinhos – Serra; 
  • 15h – Apresentação das Bandas participantes no palco; 
  • 17h30 - Apresentação no palco dos Mestres (a) das bandas de congo de Cariacica; 
  • 18h - Encerramento oficial com a "Ave Maria" acompanhada com tambores de congo e show pirotécnico.
  • CARNAVAL DE CONGO DE MÁSCARAS DE RODA D'ÁGUA
  • Data: segunda-feira (28 de abril)
  • Horário: Das 8h às 18h
  • Local: Estrada de Roda D’Água, s/nº, Campo do América, Roda D’Água

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