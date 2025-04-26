Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água acontece nesta segunda (28)

Os preparativos para o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D’Água estão a todo vapor! A festa, que acontece no dia 28 de abril, segunda-feira, dia de Nossa Senhora da Penha, terá uma programação especial com cortejo, missa, show da banda Casaca e um grande encontro de bandas do Congo do Estado para homenagear a padroeira.
Promovido pela Associação de Bandas de Congo de Cariacica e em parceria com a prefeitura do município, o carnaval será no Campo do América, na Estrada de Roda D’Água, das 8 às 18 horas, com entrada gratuita.
O evento tem início com a concentração das bandas, seguida pela saída do cortejo em direção ao Campo do América — área principal do carnaval. Durante o trajeto, cânticos em homenagem à Nossa Senhora da Penha são entoados ao som de tambores e casacas, criando uma atmosfera de fé e tradição. Os convidados também poderão participar da missa campal, celebrada pela Paróquia Bom Jesus de Novo Horizonte e pela comunidade Sagrada Família, com a participação especial das bandas de congo.
Confira a programação
- Programação
- 7h - Saída das Bandas de Congo Tradicionais filiadas à Associação de Bandas de Congo de Cariacica – ABCC de suas Sedes;
- 7h30- Início da concentração das bandas de congo na bica do Luiz em Roda D'Água;
- 9h40 - Saída em cortejo à padroeira do Estado do Espírito Santo "Nossa Senhora da Penha" da bica do Luiz. Cortejo entoado pelos cânticos, tambores e casacas das bandas de congo tradicionais filiadas à ABCC;
- 10h30 - Missa congueira com Frei Evanir Matins da Paróquia do Bom Jesus e a comunidade Sagrada Família no Campo Principal em Roda D'Água;
- 12h30 – Apresentação Musical com a Banda “Casaca”;
- 14h - Encontro de todas as bandas de Congo no Campo Principal, incluído as Bandas: Amores da Lua – Vitória e União Jovens de Manguinhos – Serra;
- 15h – Apresentação das Bandas participantes no palco;
- 17h30 - Apresentação no palco dos Mestres (a) das bandas de congo de Cariacica;
- 18h - Encerramento oficial com a "Ave Maria" acompanhada com tambores de congo e show pirotécnico.
- CARNAVAL DE CONGO DE MÁSCARAS DE RODA D'ÁGUA
- Data: segunda-feira (28 de abril)
- Horário: Das 8h às 18h
- Local: Estrada de Roda D’Água, s/nº, Campo do América, Roda D’Água