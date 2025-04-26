Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D'Água acontece nesta segunda (28)

João Bananeira no Carnaval de Congo de Roda D'Água Crédito: Cláudio Postay / PMC

Os preparativos para o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda D’Água estão a todo vapor! A festa, que acontece no dia 28 de abril, segunda-feira, dia de Nossa Senhora da Penha, terá uma programação especial com cortejo, missa, show da banda Casaca e um grande encontro de bandas do Congo do Estado para homenagear a padroeira.

Promovido pela Associação de Bandas de Congo de Cariacica e em parceria com a prefeitura do município, o carnaval será no Campo do América, na Estrada de Roda D’Água, das 8 às 18 horas, com entrada gratuita.

O evento tem início com a concentração das bandas, seguida pela saída do cortejo em direção ao Campo do América — área principal do carnaval. Durante o trajeto, cânticos em homenagem à Nossa Senhora da Penha são entoados ao som de tambores e casacas, criando uma atmosfera de fé e tradição. Os convidados também poderão participar da missa campal, celebrada pela Paróquia Bom Jesus de Novo Horizonte e pela comunidade Sagrada Família, com a participação especial das bandas de congo.



Missa de homenagem à Nossa Senhora da Penha em Roda D'Água Crédito: Cláudio Postay / PMC

Confira a programação

Programação

7h - Saída das Bandas de Congo Tradicionais filiadas à Associação de Bandas de Congo de Cariacica – ABCC de suas Sedes;

- Saída das Bandas de Congo Tradicionais filiadas à Associação de Bandas de Congo de Cariacica – ABCC de suas Sedes; 7h30 - Início da concentração das bandas de congo na bica do Luiz em Roda D'Água;

- Início da concentração das bandas de congo na bica do Luiz em Roda D'Água; 9h40 - Saída em cortejo à padroeira do Estado do Espírito Santo "Nossa Senhora da Penha" da bica do Luiz. Cortejo entoado pelos cânticos, tambores e casacas das bandas de congo tradicionais filiadas à ABCC;

- Saída em cortejo à padroeira do Estado do Espírito Santo "Nossa Senhora da Penha" da bica do Luiz. Cortejo entoado pelos cânticos, tambores e casacas das bandas de congo tradicionais filiadas à ABCC; 10h30 - Missa congueira com Frei Evanir Matins da Paróquia do Bom Jesus e a comunidade Sagrada Família no Campo Principal em Roda D'Água;

- Missa congueira com Frei Evanir Matins da Paróquia do Bom Jesus e a comunidade Sagrada Família no Campo Principal em Roda D'Água; 12h30 – Apresentação Musical com a Banda “Casaca”;

– Apresentação Musical com a Banda “Casaca”; 14h - Encontro de todas as bandas de Congo no Campo Principal, incluído as Bandas: Amores da Lua – Vitória e União Jovens de Manguinhos – Serra;

- Encontro de todas as bandas de Congo no Campo Principal, incluído as Bandas: Amores da Lua – Vitória e União Jovens de Manguinhos – Serra; 15h – Apresentação das Bandas participantes no palco;

– Apresentação das Bandas participantes no palco; 17h30 - Apresentação no palco dos Mestres (a) das bandas de congo de Cariacica;

- Apresentação no palco dos Mestres (a) das bandas de congo de Cariacica; 18h - Encerramento oficial com a "Ave Maria" acompanhada com tambores de congo e show pirotécnico.