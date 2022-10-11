Carlos Navas mostra que é nascido para cantar bem em novo disco

Carlos Navas lança 'All of you – Canções de Cole Porter em voz e piano' Crédito: Tadeu Loppara / Divulgação

Convido-os para que juntos desbravemos o trabalho que reúne o cantor Carlos Nava e o pianista Jonas Dantas: "All of You – Canções de Cole Porter em voz e piano" (independente / Tratore), o décimo-primeiro álbum de Carlos Navas. Gravado ao vivo em estúdio, lançado nos formatos físicos e digital, lá estão nove clássicos de Cole Porter (1891-1964).

Por consequência, a série de arranjos do piano renova a cada acorde uma certeza: Mr. Porter é um gênio! E é aí que Carlos Navas traz seu talento e torna o repertório de clássicos em momento da mais profunda intimidade. Ouvi-lo nos coloca ao seu lado, como que na penumbra de um cabaré enfumaçado, bebendo um drinque e saboreando momentos da mais rica relação amorosa que se dá entre a voz, o piano, as músicas e os ouvidos dos amantes da boa música, seja ela norte-americana ou brasileira.

“Easy To Love” tem intro pujante do piano. A voz de Navas vem volumosa, sonora, com graves rotundos e peremptórios. Tanto a voz quanto o piano soam plenos de suave compartilhamento harmônico. A presença equilibrada à perfeição entre eles provém de gravação e mixagem acertadas (Bruno Cardoso), e de uma bem concebida masterização (Beto Carezzatto). A qualidade da reprodução é perceptível a ouvidos nus.

“Love For Sale” vem com o piano em brejeirice explícita. A voz de Navas é emitida com a quantidade absolutamente necessária de ar para envolver as notas. Elegante, o arranjo flui.

“I Love Paris” inicia com o piano dedilhando as notas, até entregar a melodia à levada arritmo de Navas. O ritmo vem com a parte mais conhecida do clássico de Cole Porter. O piano marca o suingue com desenhos repetidos de notas graves. Navas sobe uma oitava e arrasa. Sua dinâmica é poderosa, de arrepiar.

“All of You” é um clássico jazz de Cole Porter. A levada traz à frente todos os recursos do velho e bom jazz norte-americano.

Pois bem, ouvindo o disco, lembrei-me de outro álbum de Navas, "Junte Tudo Que É Seu – Canções de Custódio Mesquita em voz e piano", de 2011, quando tinha a acompanhá-lo apenas Gustavo Sarzi ao piano.

Dará bem para notar minha admiração ao recordar o que então escrevi sobre ele: “O intérprete reforça sua característica de cantar canções românticas como um visionário prestes a morrer de tanto amar, de cantar como se sua voz acalentasse os versos, embalando-os em seus braços (...) Com um jeito malicioso de cantar, ele até tenta despistar o seu verdadeiro talento. Muito embora demonstre não fazer a menor força para que tamanha inverdade salte à vista, sua voz embute o prazer do canto, insofismável maneira de comprovar que estamos, isso sim, diante de um grande intérprete”.