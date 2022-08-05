Capixaba do “Pequenos Gênios” desafia o público neste sábado (6), em Vitória

O capixaba Igor Pinheiro, de 12 anos, é um dos integrantes do quadro "Pequenos Gênios", do "Domingão" (TV Globo) Crédito: TV Globo

Você consegue soletrar a palavra “antioxidante”, só que de trás para frente? E qual é o resultado de 1325 + 210 x 25 - 52? Se você é esperto e rápido nas respostas, vale dar uma passada no Shopping Vitória, na Enseada do Suá, neste sábado (6), a partir das 15h. Por lá, acontece uma versão menor do quadro "Pequenos Gênios", do "Domingão com Huck", com o capixaba Igor Pinheiro pronto para recebê-los e disputar quem é mais esperto.

Igor é um dos participantes do quadro do programa global. Com 12 anos, ele integra um trio com outros brasileirinhos geniais, batizado de “Quânticos”. Mas saindo dos estúdios da Rede Globo e desembarcando no Espírito Santo, o nosso gênio decidiu desafiar os capixabas neste sábado (06).

Em formato de game show, o desafio acontece no 2º piso do centro comercial com Will Loyola, do "Tô Por Dentro" (TV Gazeta), conduzindo a dinâmica nos moldes do “Pequenos Gênios”, com backdrop e púlpitos personalizados, onde os participantes tentarão apertar o botão primeiro e responder às perguntas de matemática, memória, geografia, língua portuguesa e raciocínio lógico em tempo recorde.

"Estou ansiosa pela ação de amanhã (sábado). Tenho certeza que será um encontro lindo, cheio de desafios, em que o Igor vai receber muito carinho. Tudo que ele ama! Agradeço a TV Gazeta ES por todo apoio e torcida", comenta Veruska Pinheiro, mãe de Igor.

O capixaba Igor Pinheiro (direita), de 12 anos, é um dos integrantes do quadro "Pequenos Gênios", do "Domingão" (TV Globo) Crédito: TV Globo

Além disso, Will também fará uma cobertura completa ao vivo na televisão, com distribuição de brindes exclusivos do “Domingão”. O evento é uma ação dos times da Promoção e do Marketing da TV Gazeta.

“Será uma tarde de sábado bem divertida, tanto para o pequeno gênio Igor, quanto para nossa audiência que estará no Shopping Vitória. Nossa ideia é aproximar a marca do Domingão com os capixabas. Nada melhor do que fazer isso de uma forma leve e vivenciando a experiência da competição”, adianta Will.

O capixaba Igor Pinheiro, de 12 anos, vai desafiar o público neste sábado (6), em Vitória Crédito: TV Globo

GÊNIOS PELO MUNDO

Para se ter ideia, a Organização Mundial da Saúde estima que 5% da população mundial tem altas habilidades. No Brasil, são 2,3 milhões de estudantes, mas só cerca de 24 mil (1%) são identificados e acompanhados. Ah, e só para matar a curiosidade de vocês, o resultado da operação matemática do início do texto é 6.523. Bom desafio.