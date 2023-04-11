  Início
  • HZ
  • Cultura
  • Cantor MC Biel Xcamoso morre em acidente de carro após fazer show no PE; veja vídeo
Luto

Cantor MC Biel Xcamoso morre em acidente de carro após fazer show no PE; veja vídeo

Uma câmera de segurança registrou imagens do momento do acidente. Enterro aconteceu ainda na segunda (10)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 08:29

MC Biel Xcamoso morre em acidente de carro
MC Biel Xcamoso morre em acidente de carro Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor de brega funk MC Biel Xcamoso morreu na madrugada desta segunda-feira, 10, em Recife, no Pernambuco. O jovem de 24 anos voltava de um show, quando perdeu a direção do carro, na Avenida Boa Viagem.
Uma câmera de segurança local registrou o acidente. Conforme as imagens, o carro do cantor estava em alta velocidade quando atravessou a pista vazia, colidiu com o muro do Edifício Maria Leopoldina e capotou. A cena forte circula nas redes sociais. Segundo o g1 Pernambuco, de onde são as informações, o cantor morreu na hora.
Logo após o acidente, um carro da Guarda Municipal chegou ao local. Quatro agentes foram até o veículo na tentativa de retirar a vítima do veículo. No entanto, segundo o Corpo de Bombeiros, o cantor estava preso às ferragens.
No perfil de MC Biel Xcamoso no Instagram, a equipe anunciou que o enterro seria nesta segunda, no Cemitério de Santo Amaro, no centro de Recife.
Ao Estadão, o Centro de Comunicação Social do Corpo de Bombeiros de Pernambuco enviou a seguinte nota:
"Na manhã de hoje (10/4/23), às 4h15, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado para um choque de veículo com muro do edifício situado a Avenida Boa Viagem, 4558, Edifício Maria Leopoldina, no bairro de Boa Viagem na capital pernambucana. Ao chegar no local , as equipes de Bombeiros verificaram que a vítima do sexo masculino, sem identificação, não apresentava sinais vitais, sendo em seguida avaliado pelo SAMU e constatado o óbito. Foram enviadas ao local, 2 viaturas do CBMPE que permaneceram até a chegada da Polícia."

Veja Também

Eduardo Costa e capixaba Mariana Polastreli se casam em cerimônia religiosa; veja fotos

Mãe de Cristiano Ronaldo comenta em foto de Gusttavo Lima: "Nossa família gosta muito de ti"

Fingindo ser zelador, influencer viraliza ao levantar pesos em academia do ES

