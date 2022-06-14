Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • BTS anuncia pausa para focar em atividades solo: 'Estaremos melhores'
Hiato

BTS anuncia pausa para focar em atividades solo: 'Estaremos melhores'

"Podemos viver separados por um tempo", disse Suga durante uma live nesta terça-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 15:32

O grupo BTS
O grupo BTS durante o Acústico Crédito: MTV
O grupo BTS anunciou, nesta terça-feira (14), que fará uma pausa nas atividades para os integrantes focarem nos projetos pessoais. A boyband formada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, lançou o álbum antológico "Proof" na última sexta-feira (10), e, nesta semana, celebraram 9 anos de estreia.
"Não é como se estivéssemos nos separando! Podemos viver separados por um tempo", disse Suga durante uma live nesta terça-feira a respeito do anúncio de hiato.
Ainda neste mês, o grupo realiza o BTS FESTA, uma espécie de tradição para comemorar o aniversário do BTS. Durante o evento, os músicos costumam divulgar ensaios fotográficos especiais, músicas e realizam lives para os fãs, chamados armys.
A informação, no entanto, assustou os armys e logo gerou repercussão nas redes sociais. No Twitter Brasil, ainda no começo da tarde, os quatro primeiros termos nos assuntos do momento estavam relacionados ao tema BTS: BANGTAN FOREVER, #BTSBestFriendsOfMyLife, #BTSFESTA2022 e Hiatus.
O líder RM revelou seus pensamentos com os armys sobre o rumo do grupo. “Acho que poderíamos falar sobre isso agora. Em primeiro lugar, nosso conteúdo de mixtape agora será transformado em álbuns. Nós não vamos nos reunir assim por um tempo [na frente das câmeras]”, disse.
Já Jimin disse que esse seria um momento para iniciar um processo de redescoberta da própria identidade. “Acho que é por isso que estamos passando por uma fase difícil agora. Estamos tentando encontrar nossa identidade e esse é um processo exaustivo e longo” afirmou.
V não dispensou um retorno do grupo no futuro. “Poderíamos nos concentrar em nosso trabalho solo desta vez e, mais tarde, quando nos reunirmos novamente como um grupo, essa sinergia será como nenhuma outra. Estaremos melhores do que antes”, declarou.
E J-Hope, por sua vez, frisou que a pausa é importante para entender a música de cada um de forma independente. “Nós conversamos muito sobre como precisamos nos separar um pouco para saber como nos unir novamente, e como [a pausa] pode ser muito importante”, finalizou.

Veja Também

BTS lança coletânea 'Proof' com três músicas inéditas; ouça

BTS: Integrantes devem passar 18 meses em serviço militar

Anitta, BTS e Blackpink são os artistas mais citados no Twitter em 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BTS Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados