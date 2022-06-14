BTS anuncia pausa para focar em atividades solo: 'Estaremos melhores'

O grupo BTS durante o Acústico Crédito: MTV

O grupo BTS anunciou, nesta terça-feira (14), que fará uma pausa nas atividades para os integrantes focarem nos projetos pessoais. A boyband formada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, lançou o álbum antológico "Proof" na última sexta-feira (10), e, nesta semana, celebraram 9 anos de estreia.

"Não é como se estivéssemos nos separando! Podemos viver separados por um tempo", disse Suga durante uma live nesta terça-feira a respeito do anúncio de hiato.

Ainda neste mês, o grupo realiza o BTS FESTA, uma espécie de tradição para comemorar o aniversário do BTS. Durante o evento, os músicos costumam divulgar ensaios fotográficos especiais, músicas e realizam lives para os fãs, chamados armys.

A informação, no entanto, assustou os armys e logo gerou repercussão nas redes sociais. No Twitter Brasil, ainda no começo da tarde, os quatro primeiros termos nos assuntos do momento estavam relacionados ao tema BTS: BANGTAN FOREVER, #BTSBestFriendsOfMyLife, #BTSFESTA2022 e Hiatus.

Vocês é meu melhor amigo para o resto da minha vida. A promessa de ficar ao lado de vcs será eterna. Não importa quanto tempo passe, eu nunca vou sair do lado de vocês. We are not seven, with you♡

ARMY forever, Bangtan Forever ?#BTSBestFriendsOfMyLife pic.twitter.com/4woOyUUlpA — Universo ⟭⟬ Bangtan ⁷ | Proof (@UniversBTS_) June 14, 2022

porque os amamos. Fiquem bem, explorem o mundo, voltem juntinhos assim que se sentirem preparados. Borahae. ? — BTS Brasil ON ✨ BBO⁷ (@btsbrasil_on) June 14, 2022

O líder RM revelou seus pensamentos com os armys sobre o rumo do grupo. “Acho que poderíamos falar sobre isso agora. Em primeiro lugar, nosso conteúdo de mixtape agora será transformado em álbuns. Nós não vamos nos reunir assim por um tempo [na frente das câmeras]”, disse.

Já Jimin disse que esse seria um momento para iniciar um processo de redescoberta da própria identidade. “Acho que é por isso que estamos passando por uma fase difícil agora. Estamos tentando encontrar nossa identidade e esse é um processo exaustivo e longo” afirmou.

V não dispensou um retorno do grupo no futuro. “Poderíamos nos concentrar em nosso trabalho solo desta vez e, mais tarde, quando nos reunirmos novamente como um grupo, essa sinergia será como nenhuma outra. Estaremos melhores do que antes”, declarou.