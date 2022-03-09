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Internacional

Bruna Marquezine comemora papel em 'Besouro Azul', filme da DC Comics

'Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente pra uma menina que nasceu em Duque de Caxias', escreveu Bruna
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Março de 2022 às 11:40

Bruna Marquezine fala sobre a voz de Jade Picon
Bruna Marquezine fala sobre a voz de Jade Picon Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
A atriz Bruna Marquezine está no elenco do filme do herói Besouro Azul, da DC Comics. Em seu Instagram, a brasileira compartilhou vídeos do momento em que recebeu o convite do diretor de cinema A´ngel Manuel Soto. Ao saber da novidade, a brasileira começou a chorar e disse estar grata.
"Sendo bem sincera, eu acho que a minha ficha não caiu", escreveu ela na publicação.
No momento da notícia, Bruna estava em Nova York e realizou uma videochamada com o diretor, que estava em Los Angeles. "Hoje tô revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo."
E completou: "Uma brasileira em um filme de super herói da DC? E essa brasileira sou eu? Quê? Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente pra uma menina que nasceu em Duque de Caxias."
Ela também agradeceu a Ángel, DC, Warner, sua equipe e seus fãs - e disse que falará mais sobre o filme em breve. "Prometo voltar aqui pra falar mais sobre essa conquista e sobre esse projeto incrível assim que eu me recompor."

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