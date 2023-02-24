Blocos e ressacas de carnaval tomam conta do fim de semana no ES

O feriado oficial de Carnaval já passou, mas não precisa ficar triste: ainda tem programação de blocos de rua e eventos de ressaca para curtir neste final de semana,. Não precisa guardar a fantasia nem descartar o glitter, basta escolher a folia que preferir.
Para Rodrigo Baco, organizador do bloco "Te Pego Lá Fora", que sai no domingo (26) em Jardim Camburi, a sensação de voltar para as ruas nos próximos dias, depois de dois anos sem comemorações devido a pandemia da Covid-19, é de libertação.
"Depois de tudo o que aconteceu, nós podemos ter a liberdade de nos divertirmos. É um privilégio termos aqui uma cidade bonita, que não chove muito, que vai fazer um 'solzão' bonito no próximo domingo", comentou.
Para quem quiser provar dessa liberdade, o organizador promete muito axé das antigas. Se está animado, confira abaixo a programação de sexta (24) a domingo (26), na Grande Vitória.
FOLIA NO CENTRO DE VITÓRIA
Mas antes explicamos a situação dos blocos no Centro de Vitória após o MPES (Ministério Público do Estado do Espírito Santo) emitir uma recomendação para que a Prefeitura de Vitória suspendesse os blocos no fim de semana no bairro. A administração municipal acatou o pedido e os blocos Esquerda Festiva e Prakabá, que desfilariam, respectivamente, neste sábado (25) e (26), não têm mais liberação para irem às ruas.
Os organizadores dos dois blocos, porém, se juntaram com outros representantes e realizarão um ato público contra a Prefeitura de Vitória e o MPES, em defesa da cultura popular no Centro. Estarão presentes também as baterias do Regional da Nair, Galinha Preta, Amigos da Onça, BatuQdellas, Afrokizomba, Pela Donas, Puta Bloco, Vai que Gama, Maluco Beleza e Coisas de Negres.
A concentração no sábado (25) será às 14h, na Escadaria da Piedade, na rua Sete de Setembro. No domingo, a programação será a mesma. "A PMV e o MP jogaram para os blocos responsabilidades que são deles como a limpeza urbana e a segurança dos eventos", disse o organizador do Esquerda Festiva, Carlos Rabello.
Agora seguimos com a programação dos blocos e eventos de ressaca que acontecem no fim de semana.
SEXTA (24)
- GORDINHO PRAIA DO CANTO
- A partir das 21h, com SambADM e Muleke 027. A entrada é grátis até 23h. Depois é R$ 30 (pista) e R$ 50 (área Vip). Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.
- EU TE AMO SEXTA
- Com SambADM, Ivan e Matheus e DJ Baduh. A partir das 18h, no Canto 27. Ingressos: R$ 15 (até 21h), sujeito a alteração. Endereço: Av. Dr. Jair de Andrade 39, Itapuã, Vila Velha.
- SAMBA DO NILL
- A partir das 19h, no Pimenta Carioca. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215 - Jardim da Penha - Vitória. Entrada: valor não informado.
- BLOCO DO SERGINHO
- A partir das 19h, no Empório Bohêmio. Endereço: R. Saúl Navarro, 368 - Praia do Canto, Vitória.
- GORDINHO SAMBÃO
- A partir das 21h, com Maycon Sarmento e Frazão. Pista livre a noite inteira. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória.
- CELIM FAZ A FESTA
- A partir das 20, com Pagolife e DJs Gustavo O Brabo, Pedro Schmidt, Carla Roberta e Diogo. Entrada grátis até 22h. Endereço: R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 998981912.
- SAMBA DA LU
- A partir das 20h, no Casa de Bamba. Ingressos: não informado. Endereço: R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória.
- RESSACA DO CARNAVAL
- Com Novelo, a partir das 19h, no Bombar Carioca. R. João Pessoa de Matos, 116 - Centro de Vila Velha, Vila Velha
SÁBADO (25)
- KUSTELÃO
- BAIRRO: Jardim Camburi, Vitória
- HORÁRIO: 13h30
- TRAJETO: Saída do lado do kartódromo de Jardim Camburi até a rotatória da praia, ao lado do Condomínio Jardins.
- BLOCO NAMORO MAS NÃO CASO
- Com Luuh, SambADM, Beleite, Koreia e Alan Venturin. A partir das 20h, no Embrazado. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site superticket.com.br. Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória.
- PAGONEJO RESSACA DO CARNAVAL
- Com Gustavo Venturim, Pagode e Cia e DJs. A partir das 20h, no Boteco do Júnior. Ingressos: R$ 20, à venda no site superticket.com.br. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Praia de Itaparica, Vila Velha.
- RODA DE SAMBA
- Com Samba Jr e Sem Medida. A partir das 17h, no Mãe Joana. Ingressos: R$ 50 (inteira), à venda no site superticket.com.br. Endereço: R. Italina Pereira Mota, 400 - Jardim Camburi, Vitória.
- MAYCON SARMENTO E SUÉ
- A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: Grátis até 21h e depois sai a R$ 30 (pista) e R$ 50 (área vip). Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.
- GLAUCO + FIT DANCE
- A partir das 18h, no Pátio Shopping Mestre Álvaro. Entrada franca. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
- SAMBA JR E PAGODE E CIA
- A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Pista livre a noite toda. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória.
- BLOCO FORA DE HORA
- Com Andrea Nery, Testinha e Samba Jr. A partir das 16h, na Quadra da Novo Império. Entrada franca. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória.
- PRATIKERÊ
- A partir das 21h30, no Ensaio Botequim. Endereço: R. João Pessoa de Matos, 116 - Centro de Vila Velha, Vila Velha
- TÁ LELÉ, TÁ MALUCO
- BAIRRO: Padre Gabriel, Cariacica
- HORÁRIO: 15h às 19h
- CONCENTRAÇÃO: Praça do bairro
DOMINGO (26)
- TE PEGO LÁ FORA
- BAIRRO: Jardim Camburi, Vitória
- HORÁRIO: 13h
- CONCENTRAÇÃO: Av. Ranulpho Barbosa dos Santos
- SAMBA DO D'GRAUS
- Com Samba Diverso e feijoada por R$ 49,90. A partir das 12h, no D'Graus Botequim. Endereço: R. João Pessoa de Matos, 116 - Centro de Vila Velha, Vila Velha.
- RESSACA DO IMPÉRIO
- Com Jongô e Lucas Abreu. A partir das 16h, no Dona Penha Botequim. Endereço: Av. Champagnat, 546 - Praia da Costa, Vila Velha
- DEIXA EM OFF
- Com Frazão, Nesse Clima e Sué. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada grátis até 22h. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.
- RODA DE SAMBA DO GORDINHO
- Com Alisson do Banjo, Tiago Costa e Samba Jr. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Pista liberada a noite toda. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória.