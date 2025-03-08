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Folia

Bloco Kustelão atrai multidão e anima foliões em Vitória; veja fotos

A festa foi animada pela banda Movimento, que animou o público do trio elétrico em Jardim Camburi, Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Março de 2025 às 16:22

O bloco Kustelão animou centenas de foliões ao se apresentar em Jardim Camburi, em Vitória, na tarde deste sábado (08). Muita música, alegria, gente fantasiada e irreverência marcaram a festa, que aconteceu após o carnaval oficial. 
A concentração começou às 13h e, por volta das 14h, o trio elétrico saiu em direção a Praia de Camburi - cerca de 3,5 km. A festa foi animada pela banda Movimento.

Bloco Kustelão anima foliões em Vitória

Um trecho da Rodovia Norte Sul foi totalmente interditado das 13h às 20h. O bloqueio será da Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, em Vitória, próximo ao Hotel Canto do Sol, até Bairro de Fátima, na Serra, próximo ao cruzamento com Avenida João Palácio.
Confira abaixo mais fotos que marcaram o bloco Kustelão deste sábado (08):

Bloco Kustelão anima foliões em Vitória

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