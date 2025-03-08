Bloco Kustelão atrai multidão e anima foliões em Vitória; veja fotos

O bloco Kustelão animou centenas de foliões ao se apresentar em Jardim Camburi, em Vitória, na tarde deste sábado (08). Muita música, alegria, gente fantasiada e irreverência marcaram a festa, que aconteceu após o carnaval oficial.

A concentração começou às 13h e, por volta das 14h, o trio elétrico saiu em direção a Praia de Camburi - cerca de 3,5 km. A festa foi animada pela banda Movimento.

Bloco Kustelão anima foliões em Vitória

Confira abaixo mais fotos que marcaram o bloco Kustelão deste sábado (08):