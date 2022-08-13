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Música

Beyoncé lança teaser de 'I'm That Girl', do álbum 'Renaissance'

Prévia foi liberada no canal da cantora no YouTube nesta sexta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 09:39

Apesar de parecer um clipe, Beyoncé divulgou o vídeo de
Apesar de parecer um clipe, Beyoncé divulgou o vídeo de "I'm That Girl" como um teaser Crédito: YouTube/Beyoncé
Beyoncé liberou nesta sexta-feira, 12, um teaser da música Im That Girl, do álbum Renaissance, com imagens inéditas. A cantora aparece com um tipo de armadura metálica e, em um breve trecho, está na cozinha fritando um ovo que ela quebra em seu próprio corpo. Depois, a diva pop vai para um bar que tem um fundo espelhado que já foi visto na sessão de fotos divulgadas.
Além disso, o site oficial da cantora foi atualizado com novas fotos promocionais que remetem ao que foi mostrado no vídeo, que está disponível no YouTube. A data de lançamento da produção completa ainda não foi divulgada.
O disco Renaissance, lançado em 19 de julho, é a sétima obra sonora na discografia da artista e tem feito sucesso nos charts de todo o mundo. Sendo o disco mais vendido nos Estados Unidos em sua semana de lançamento, a produção também conseguiu o primeiro lugar de canção mais tocada no país, com a faixa Break My Soul.
Enquanto os fãs aproveitam as 16 faixas do álbum, a intérprete de Church Girl vem fazendo cada vez mais suspense em relação aos visuais de Renaissance, que é a primeira parte de uma trilogia confirmada por Beyoncé nos encartes do disco na versão física. A obra surge após mais de seis anos desde Lemonade, sexto álbum de estúdio.

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