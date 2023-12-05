“Benzedeiras” em sessão de cinema gratuita nesta sexta (8), em Vitória

O novo curta-metragem "Benzedeiras" que integra o projeto “Griôs de Goiabeiras” Crédito: Divulgação

Um novo curta-metragem em homenagem às mulheres que guardam o dom de benzer e cuidar do outro intitulado "Benzedeiras", de Jamilda Bento e Beatriz Lindenberg, terá seu lançamento nesta sexta (8) e integra o projeto “Griôs de Goiabeiras”. O documentário será lançado às 19h, na Praça 03 de Maio, em Goiabeiras Velha, Vitória.

O "Benzedeiras" chega para somar ao “Griôs de Goiabeiras”, projeto audiovisual comunitário de registro e difusão da memória pessoal e coletiva de mestres dos saberes e fazeres tradicionais da comunidade de Goiabeiras Velha. Ainda, possuem destaques de personalidades marcantes, das histórias de vida, social e humana de um dos mais ricos bairros em culturas tradicionais de Vitória.

Com 17 minutos de duração, o documentário traz relatos sobre rituais e práticas populares de cura para o enfrentamento de desequilíbrios físicos e aflições espirituais. Tais saberes repassados de geração em geração encaram diferentes situações. As benzedeiras utilizam diferentes objetos, fazem orações aos anjos e santos, receitam banhos e chás com ervas medicinais e ensinam simpatias específicas para cada amargura ou desalento.

O curta foi selecionado pelo Edital “Concessão de Prêmio para Finalização da Produção de Obras Cinematográficas integralmente filmadas e produzidas no Estado do Espírito Santo”. A realização é do Instituto Marlin Azul em parceria com a Banda de Congo Panela de Barro, com recursos do Funcultura através da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo.

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