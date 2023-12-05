“Benzedeiras” em sessão de cinema gratuita nesta sexta (8), em Vitória

Um novo curta-metragem em homenagem às mulheres que guardam o dom de benzer e cuidar do outro intitulado "Benzedeiras", de Jamilda Bento e Beatriz Lindenberg, terá seu lançamento nesta sexta (8) e integra o projeto “Griôs de Goiabeiras”. O documentário será lançado às 19h, na Praça 03 de Maio, em Goiabeiras Velha, Vitória.
O "Benzedeiras" chega para somar ao “Griôs de Goiabeiras”, projeto audiovisual comunitário de registro e difusão da memória pessoal e coletiva de mestres dos saberes e fazeres tradicionais da comunidade de Goiabeiras Velha. Ainda, possuem destaques de personalidades marcantes, das histórias de vida, social e humana de um dos mais ricos bairros em culturas tradicionais de Vitória.
Com 17 minutos de duração, o documentário traz relatos sobre rituais e práticas populares de cura para o enfrentamento de desequilíbrios físicos e aflições espirituais. Tais saberes repassados de geração em geração encaram diferentes situações. As benzedeiras utilizam diferentes objetos, fazem orações aos anjos e santos, receitam banhos e chás com ervas medicinais e ensinam simpatias específicas para cada amargura ou desalento.
O curta foi selecionado pelo Edital “Concessão de Prêmio para Finalização da Produção de Obras Cinematográficas integralmente filmadas e produzidas no Estado do Espírito Santo”. A realização é do Instituto Marlin Azul em parceria com a Banda de Congo Panela de Barro, com recursos do Funcultura através da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo.
SERVIÇO
Sessão de Cinema Lançamento “Benzedeiras”, de Jamilda Bento e Beatriz Lindenberg
- Classificação Livre
- Data: 08/12 (sexta-feira)
- Horário: 19h
- Local: Praça 03 de Maio - Goiabeiras Velha – Vitória (ES)
- Entrada Gratuita