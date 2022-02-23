Belo fará show beneficente em prol das vítimas de Petrópolis

No próximo sábado (26), o cantor Belo fará um show beneficente no Armazém Engenhão, zona Norte do Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 14:16

O cantor Belo fará show beneficente em prol das vítimas de Petrópolis
Crédito: Reprodução/Instagram/@belo
No próximo sábado, dia 26, o cantor Belo fará um show beneficente em prol das famílias de Petrópolis. O Samba da Feira terá pontos de arrecadação de roupas, alimentos, produtos de higiene, água e outros itens que serão doados para as famílias que foram atingidas pelas chuvas na cidade serrana fluminense.
"Galera linda, vamos ajudar as famílias de Petrópolis que neste momento estão precisando muito da nossa força, eu daqui e vocês daí. Vamos fazer esse show juntos e tentar amenizar um pouco da dor dessas pessoas", pediu o cantor.
Belo promete levar muito balanço e música boa para o show, além de relembrar sucesso da carreira, como Derê, Farol das Estrelas e Pura Adrenalina. Além dos grandes sucessos, o cantor vai mostrar para o público canções inéditas que são parte dos novos projetos que ainda serão lançados em 2022.
O Samba de Feira acontece no próximo sábado a partir das 17h, no Armazém Engenhão, no bairro Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro. Os ingressos têm valor social. Clique aqui para comprar.

