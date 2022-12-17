Barra do Jucu: Fincadas de mastro de São Benedito começam neste domingo (18)

A Banda de Congo Raízes da Barra abre os festejos das fincadas de mastro de São Benedito na Barra do Jucu Crédito: Reprodução/Instagram @bandadecongo_raizes

Um dos maiores movimentos culturais de Vila Velha começa neste domingo (18). A tradicional fincada de Mastro de São Benedito terá início na Barra do Jucu neste fim de semana, com a participação da banda de congo Raízes da Barra. Vale a pena relembrar: a programação é totalmente gratuita.

A concentração será na rua Reginaldo Leão, perto da entrada principal do campo do Esporte Clube Barrense, a partir das 15h, e início do cortejo está marcado para as 16h. O trajeto passa pela Praia do Barrão até a praça dos Pássaros, localizada na rua das Andorinhas, onde acontece a fincada. O encerramento está previsto para as 19h, no campo do Barrense.

E os festejos não acabam por ai. No próximo sábado (24), é a vez do cortejo da banda de congo Mestre Alcides, cuja concentração será na rua Antenor Pinto Carneiro, em frente ao ateliê do artista plástico Kleber Galvêas, a partir das 15h. O cortejo sai às 16h até a Praia do Barrão, com a fincada do mastro. O encerramento será no mesmo local de concentração, por volta das 19h.

Quem vai sair no dia do Natal (25), será a Tambor Jacaranema. A concentração será tradicionalmente na casa da matriarca da banda, dona Dorinha Vieira Gervásio, a partir das 15h, com início do cortejo às 16h. A fincada do mastro acontece na Igreja do Perpétuo Socorro, na rua Vasco Coutinho, encerrando na Praia do Barrão, por volta das 19h.

No último dia do ano (31), serão encerradas as celebrações de São Benedito, com o cortejo da banda de congo Mestre Honório, iniciando com a concentração na rua Antônio dos Santos Leão, no Espaço Cultural Mestre Honório. O trajeto vai até à Praia do Barrão e fincada na igreja Nossa Senhora da Glória, localizada na Praça Pedro Valadares.

Ah, sim: não esqueça de anotar na agenda. Os festejos das retiradas do mastro acontecem em janeiro.

FINCADAS DE MASTRO DE SÃO BENEDITO NA BARRA DO JUCU