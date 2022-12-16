Confira a programação gratuita de dezembro no Planetário de Vitória

O Planetário de Vitória exibe sessões especiais sobre o nosso sistema solar e suas constelações Crédito: Freepik

Sair para ver o céu e conhecer melhor as estrelas e a Via Láctea pode ser mais divertido e fácil do que parece! Em dezembro, toda sexta-feira, a partir das 18 horas, tem sessão gratuita e aberta ao público no Planetário de Vitória, com programações para todas as idades. Um prato cheio para a garotada, que começa a entrar em férias escolares.

Fique ligado: o espaço tem capacidade para 60 lugares, portanto, a entrada nas sessões é por ordem de chegada. Por determinação de uma portaria da Universidade Federal do Espírito Santo, para frequentar o espaço do Planetário é obrigatório o uso de máscara.

Nesta sexta (16), por exemplo, as exibições começam com "Fronteiras", às 18h, uma jornada para descobrir que os limites do universo são indistintos. Em seguida, às 18h30, rola o especial "Terra, o nosso Planeta", que propõe ao público reflexões sobre o dia e a noite, ensina a reconhecer o Sol como fonte de luz natural e fala sobre o respeito pela diversidade, diferentes culturas e modo de vida, além de alertar para a necessidade de cuidar do meio ambiente.

Às 19h30, é a vez de "Sistema Solar: viagem entre os planetas", apresentando os principais astros que compõem o Sistema Solar, como o Sol, os planetas, os satélites naturais, asteroides e cometas.

NO ESPAÇO

Um presente de Natal superdiferente pode ser uma ida ao Planetário! No dia 23 de dezembro, serão quatro horários de exibição. Às 18h e às 18h45, rola a projeção de "O Homem na Lua", com o intuito de explorar um pouco mais sobre os desafios que antecederam a chegada da humanidade ao nosso satélite natural e a importância dele para o nosso planeta.

Às 19h30 e às 20h, tem "Fantasma do Universo", abordando desde a jornada de prótons que percorrem o maior colisor de partículas do mundo na Europa até a visualização do Big Bang e do cosmos emergente, a produção é um novo show projetado para inserir o público na busca por matéria escura.

Planetário de Vitória está com sessões gratuitas às sextas-feiras, na Ufes Crédito: Brunella França

Quase na despedida de 2022, no dia 30 de dezembro, tem mais sessões em exibição. Às 18h e 18h45, haverá a exibição de "Reconhecimento do céu noturno", dedicado à familiarização das constelações pelas crianças. Através de uma dinâmica interativa, os pequenos aprendem a reconhecer no céu algumas constelações das diferentes estações do ano.

Encerrando a programação, às 19h30 e às 20h, rola "Da Terra ao Universo", que leva o público a uma viagem através do tempo e do espaço que transmite, por meio de uma combinação de visões e sons, o Universo que nos é revelado pela ciência.

PROGRAMAÇÃO GRATUITA DE DEZEMBRO NO PLANETÁRIO DE VITÓRIA