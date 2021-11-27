Bares do ES fazem promoções para jogo do Flamengo na Libertadores

O Carretão Bar, na Mata da Praia, vai transmitir a final da Libertadores Crédito: Darcy Locatel

Neste sábado (27), acontece a grande Final da Libertadores da América. A partida será marcada pelo confronto entre Flamengo e Palmeiras. E com isso, o fim de semana nos bares da Grande Vitória será marcado com promoções e transmissões dos jogos.

No Botequim do Celim, em Vila Velha, por exemplo, a entrada será gratuita até às 19h. A promoção no bar vai ser para as cervejas de garrafa (600ml) que vão sair a R$7,99. Já em Vitória, no Vandinho Distribuidora, os clientes vão poder ver o jogo e apreciar um bom copo de uísque em promoção.

Já no Spettus, em Jacaraípe, a comemoração promete ser animada para os torcedores rubro-negros. E casa promete que, a cada gol do Gabigol, serão liberadas 100 cervejas Petras. Deu pra animar? Confira abaixo os bares que vão transmitir os jogos - muitos com direito a promoções.

TRANSMISSÃO E PROMOÇÕES

Botequim do Celim

Promoções de cervejas: entrada gratuita até as 19 horas. Festival Cerveja de Garrafa (600ml) - Amstel, Skol, Brahma, Devassa custando R$ 7,99; Duplo boteco (aipim e torresmo) R$ 19,99; Na compra de 1 porção de Kieber o cliente ganha uma jarra de suco.

entrada gratuita até as 19 horas. Festival Cerveja de Garrafa (600ml) - Amstel, Skol, Brahma, Devassa custando R$ 7,99; Duplo boteco (aipim e torresmo) R$ 19,99; Na compra de 1 porção de Kieber o cliente ganha uma jarra de suco. Endereço: R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha

R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha Funcionamento: das 16h às 4h

das 16h às 4h Informações: (27) 99898 1912

Vandinho Distribuidora

Promoções: as cervejas e os copos de uísque estarão em promoção! (Valores serão informados pelo WhatsApp)

as cervejas e os copos de uísque estarão em promoção! (Valores serão informados pelo WhatsApp) Endereço: R. Augusto Aires Ribeiro, 373, Inhanguetá, Vitória

R. Augusto Aires Ribeiro, 373, Inhanguetá, Vitória Horário de funcionamento: a partir das 9 horas

a partir das 9 horas Informações: (27) 988829253



Carretão Bar

Endereço: Av. Des. Demerval Lyrio, 280, Mata da Praia, Vitória

Av. Des. Demerval Lyrio, 280, Mata da Praia, Vitória Horário de funcionamento: a partir das 13 horas

a partir das 13 horas Informações: (27) 999423938

Capixaba Grill

Promoções de cervejas: não haverá mínimo de consumação.

não haverá mínimo de consumação. Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia, Vitória

Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia, Vitória Horário de funcionamento: das 11h às 22h

das 11h às 22h Informações: (27) 996280524

Spettus

Promoções de cervejas: a cada gol do Gabigol serão liberadas 100 cervejas Petras.

a cada gol do Gabigol serão liberadas 100 cervejas Petras. Endereço: Rua João Germano de Mello, 1444, Jacaraípe, Serra.

Funcionamento: 15h até 1h.

Informações: (27) 30701771 / (27) 998163350

Venda: https://www.superticket.com.br/eventos/final-da-libertadores

Valor: R$ 20,00

Restaurante Pirão

Endereço: Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória

Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória Horário de funcionamento: de 11h às 22h

de 11h às 22h Informações: (27) 3227-1165 ou 993099415



Bar dos Meninos

Endereço: Rua Goiânia, 293, Praia de Itapoã, Vila Velha

Rua Goiânia, 293, Praia de Itapoã, Vila Velha Horário de funcionamento: 16h às 01h

16h às 01h Informações: @bardosmeninos