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Bares do ES fazem promoções para jogo do Flamengo na Libertadores

A partida será marcada pelo confronto contra o Palmeiras. Veja as promoções e transmissões dos jogos nos estabelecimentos da Grande Vitória
Saulo Aurélio Ribeiro Miranda

Saulo Aurélio Ribeiro Miranda

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 02:00

Carretão Bar, na Mata da Praia, em dia de jogo do Flamengo
O Carretão Bar, na Mata da Praia, vai transmitir a final da Libertadores Crédito: Darcy Locatel
Neste sábado (27), acontece a grande Final da Libertadores da América. A partida será marcada pelo confronto entre Flamengo e Palmeiras. E com isso, o fim de semana nos bares da Grande Vitória  será marcado com promoções e transmissões dos jogos.
No Botequim do Celim, em Vila Velha, por exemplo, a entrada será gratuita até às 19h. A promoção no bar vai ser para as cervejas de garrafa (600ml) que vão sair a R$7,99. Já em Vitória, no Vandinho Distribuidora, os clientes vão poder ver o jogo e apreciar um bom copo de uísque em promoção.
Já no Spettus, em Jacaraípe, a comemoração promete ser animada para os torcedores rubro-negros. E casa promete que, a cada gol do Gabigol, serão liberadas 100 cervejas Petras. Deu pra animar? Confira abaixo os bares que vão transmitir os jogos - muitos com direito a promoções.

TRANSMISSÃO E PROMOÇÕES

  • Botequim do Celim 
  • Promoções de cervejas: entrada gratuita até as 19 horas. Festival Cerveja de Garrafa (600ml) - Amstel, Skol, Brahma, Devassa custando R$ 7,99; Duplo boteco (aipim e torresmo) R$ 19,99; Na compra de 1 porção de Kieber o cliente ganha uma jarra de suco.
  • Endereço: R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha 
  • Funcionamento: das 16h às 4h 
  • Informações: (27) 99898 1912
  • Vandinho Distribuidora
  • Promoções: as cervejas e os copos de uísque estarão em promoção! (Valores serão informados pelo WhatsApp)
  • Endereço: R. Augusto Aires Ribeiro, 373, Inhanguetá, Vitória
  • Horário de funcionamento: a partir das 9 horas
  • Informações: (27) 988829253
  • Carretão Bar
  • Endereço: Av. Des. Demerval Lyrio, 280, Mata da Praia, Vitória
  • Horário de funcionamento: a partir das 13 horas
  • Informações: (27) 999423938
  • Capixaba Grill
  • Promoções de cervejas: não haverá mínimo de consumação.
  • Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia, Vitória
  • Horário de funcionamento: das 11h às 22h
  • Informações: (27) 996280524
  • Spettus
  • Promoções de cervejas: a cada gol do Gabigol serão liberadas 100 cervejas Petras.
  • Endereço: Rua João Germano de Mello, 1444, Jacaraípe, Serra.
  • Funcionamento: 15h até 1h. 
  • Informações: (27) 30701771 / (27) 998163350
  • Venda: https://www.superticket.com.br/eventos/final-da-libertadores 
  • Valor: R$ 20,00
  • Restaurante Pirão
  • Endereço: Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
  • Horário de funcionamento: de 11h às 22h
  • Informações: (27) 3227-1165 ou 993099415
  • Bar dos Meninos
  • Endereço: Rua Goiânia, 293, Praia de Itapoã, Vila Velha
  • Horário de funcionamento: 16h às 01h
  • Informações: @bardosmeninos 
  • Gustus Sport Bar
  • Promoções: sorteio de brindes durante todo o jogo
  • Endereço: rua Castelo Branco, 855, Jardim Praia da Costa, Vila Velha. 
  • Horário de funcionamento: de 12h às 01h
  • Informações: @gustussportbar 

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