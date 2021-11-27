Bares do ES fazem promoções para jogo do Flamengo na Libertadores

Neste sábado (27), acontece a grande Final da Libertadores da América. A partida será marcada pelo confronto entre Flamengo e Palmeiras. E com isso, o fim de semana nos bares da Grande Vitória será marcado com promoções e transmissões dos jogos.
No Botequim do Celim, em Vila Velha, por exemplo, a entrada será gratuita até às 19h. A promoção no bar vai ser para as cervejas de garrafa (600ml) que vão sair a R$7,99. Já em Vitória, no Vandinho Distribuidora, os clientes vão poder ver o jogo e apreciar um bom copo de uísque em promoção.
Já no Spettus, em Jacaraípe, a comemoração promete ser animada para os torcedores rubro-negros. E casa promete que, a cada gol do Gabigol, serão liberadas 100 cervejas Petras. Deu pra animar? Confira abaixo os bares que vão transmitir os jogos - muitos com direito a promoções.
TRANSMISSÃO E PROMOÇÕES
- Botequim do Celim
- Promoções de cervejas: entrada gratuita até as 19 horas. Festival Cerveja de Garrafa (600ml) - Amstel, Skol, Brahma, Devassa custando R$ 7,99; Duplo boteco (aipim e torresmo) R$ 19,99; Na compra de 1 porção de Kieber o cliente ganha uma jarra de suco.
- Endereço: R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha
- Funcionamento: das 16h às 4h
- Informações: (27) 99898 1912
- Vandinho Distribuidora
- Promoções: as cervejas e os copos de uísque estarão em promoção! (Valores serão informados pelo WhatsApp)
- Endereço: R. Augusto Aires Ribeiro, 373, Inhanguetá, Vitória
- Horário de funcionamento: a partir das 9 horas
- Informações: (27) 988829253
- Carretão Bar
- Endereço: Av. Des. Demerval Lyrio, 280, Mata da Praia, Vitória
- Horário de funcionamento: a partir das 13 horas
- Informações: (27) 999423938
- Capixaba Grill
- Promoções de cervejas: não haverá mínimo de consumação.
- Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 395, Mata da Praia, Vitória
- Horário de funcionamento: das 11h às 22h
- Informações: (27) 996280524
- Spettus
- Promoções de cervejas: a cada gol do Gabigol serão liberadas 100 cervejas Petras.
- Endereço: Rua João Germano de Mello, 1444, Jacaraípe, Serra.
- Funcionamento: 15h até 1h.
- Informações: (27) 30701771 / (27) 998163350
- Venda: https://www.superticket.com.br/eventos/final-da-libertadores
- Valor: R$ 20,00
- Restaurante Pirão
- Endereço: Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
- Horário de funcionamento: de 11h às 22h
- Informações: (27) 3227-1165 ou 993099415
- Bar dos Meninos
- Endereço: Rua Goiânia, 293, Praia de Itapoã, Vila Velha
- Horário de funcionamento: 16h às 01h
- Informações: @bardosmeninos
- Gustus Sport Bar
- Promoções: sorteio de brindes durante todo o jogo
- Endereço: rua Castelo Branco, 855, Jardim Praia da Costa, Vila Velha.
- Horário de funcionamento: de 12h às 01h
- Informações: @gustussportbar