Festival “Quebrada Potente” contará com DJs e outras atrações na Serra

“Quebrada Potente" promove diversas oficinas como fotografia, produção cultural, marketing digital, grafite, culinária, adubo e compostagem Crédito: Divulgação/Quebrada Potente

Exposições, cabine fotográfica, troca de mudas de plantas, apresentação de DJs, pré-lançamento de livro e transmissão da final da Libertadores são algumas das atrações previstas para o festival “Quebrada Potente – 2 anos de Mvúka” que acontece neste sábado (27), a partir das 15 horas, na praça do bairro Central Carapina, na Serra.

O evento é uma ação de encerramento do projeto “Quebrada Potente” idealizado pelo Mvúka, coletivo cultural formado por moradoras da região, e conta com recursos oriundos de edital público da Secretaria de Cultura do Espírito Santo (Secult-ES).

Durante dois meses, cerca de cem jovens de Central Carapina participaram de diversas oficinas como fotografia, produção cultural, marketing digital, grafite, culinária, adubo e compostagem, corte de cabelo e tranças afro contempladas pelo projeto.

“Foi um momento bem marcante para o bairro e que foi abraçado pela comunidade. Existe aqui dentro muita demanda na área cultural que está reprimida. Esse projeto com certeza é só uma semente e logo vai brotar outras iniciativas pensadas pelos próprios jovens contemplados nesse ciclo”, conta Naira Pinudo, integrante do coletivo Mvúka e uma das organizadoras.

Oficina de culinária e alimentação saudável Crédito: Naira Pinudo

O projeto “Quebrada Potente” foi um dos selecionados no edital 029/2019 – Territórios Criativos da Secult-ES que, por conta da pandemia do novo coronavírus, precisou ser adaptado para realização. “O previsto era a execução do projeto em 2020 e em um período de nove meses de oficinas com um público maior. Porém, por conta das restrições e novas medidas sanitárias, seguramos as atividades até este ano e as ajustamos ao atual cenário”, diz Naira.

Dividido em três eixos de atuação – Arte Urbana, Meio Ambiente & Sustentabilidade e Empreendedorismo & Juventude Periférica – o projeto aconteceu entre outubro e novembro de 2021 e contou com a parceria de alguns projetos sociais do bairro que cederam o espaço para realização das atividades.

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