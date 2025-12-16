Segredo

Por que o rei Charles 3º não revela o tipo de câncer que está tratando?

Quase um ano após revelar que havia recebido o diagnóstico da doença, Charles não expôs o tipo e nem o estágio do câncer que está tratando

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:23

Coroação do Rei Charles III e rainha Camilla no Reino Unido Crédito: Reuters/Folhapress

O rei Charles 3º, 77, anunciou que seu tratamento contra o câncer será reduzido no próximo ano. Quase um ano após revelar que havia recebido o diagnóstico da doença, Charles não expôs o tipo e nem o estágio do câncer que está tratando.

POR QUE O REI NÃO DÁ DETALHES DE SEU DIAGNÓSTICO?

A informação não foi revelada para que o rei "possa apoiar toda a comunidade atingida pelo câncer", segundo o Palácio de Buckingham. "A recomendação dos especialistas em câncer é que, em sua determinação de apoiar toda a comunidade de pacientes com câncer, é preferível que Sua Majestade não aborde sua própria condição específica, mas sim se dirija àqueles afetados por todas as formas da doença", disse um porta-voz à revista People.

O Palácio confirmou, porém, que não se trata de um câncer de próstata. Em janeiro de 2024, o rei passou por uma cirurgia para corrigir um aumento na próstata e, no mês seguinte, anunciou que havia recebido um diagnóstico de câncer. O Palácio, no entanto, afirma que o câncer de Charles não é na próstata.

MELHORA E REDUÇÃO NO TRATAMENTO

O rei anunciou que seu tratamento será reduzido durante um pronunciamento sobre a importância do diagnóstico precoce. "nesta terça-feira (16) posso compartilhar com vocês a boa notícia de que, graças ao diagnóstico precoce, à intervenção eficaz e ao cumprimento das orientações médicas, meu próprio cronograma de tratamento contra o câncer poderá ser reduzido no Ano-Novo", disse, em uma mensagem gravada para o evento Stand Up To Cancer.

"Esse marco é uma bênção pessoal e um testemunho dos avanços notáveis que têm sido feitos no tratamento do câncer nos últimos anos; um testemunho que espero que possa encorajar os 50% de nós que receberemos o diagnóstico da doença em algum momento de nossas vidas", disse o rei Charles 3º

O tratamento de Charles entra agora em uma "fase de precaução", segundo o Palácio de Buckingham. Antes semanal, o tratamento agora terá sua regularidade "reduzida significativamente" após Charles "responder excepcionalmente bem" aos cuidados médicos. O Palácio não diz, porém, que o rei está em remissão ou curado. As informações são da BBC.

Este vídeo pode te interessar