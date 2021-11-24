Banda 'É o Tchan' chega a Vitória com muito axé e gingado, neste sábado (27)

Para curtir
É o Tchan + Intimistas (Embrazado Vix)
A partir das 16h, no Embrazado Vix (Rua Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 120 + taxa R$ 14,40 (geral, inteira, 2º lote); R$ 60 + taxa R$ 7,20 (geral, meia solidária, 2º lote). Meia solidária referente a doação de 2kg de alimento. Venda: no site Super Ticket. Classificação: 18 anos.
É o Tchan + Intimistas (Gordinho Sambão)
A partir das 20h, no Gordinho Sambão (Avenida Antônio Pinto de Aguiar). Ingresso: R$ 80 (pista, inteira, 2º Lote); R$ 40 (pista, meia, 2º Lote); R$ 160 (camarote, inteira, 1º Lote); R$ 80 (camarote, meia, 1º Lote). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos.
Eu Te Amo Open Bar
Super sábado para você curtir a final da Libertadores. Com shows do Grupo sem medida , DJ paulinho e DJ Lele de nova. A partir das 15h, no La Vistta (Rua Holanda, 35 - Marbela, Serra). Open bar: cerveja, vodka, gin, energético, suco, bananinha, água e refrigerante. Ingresso: R$ 200 + taxa R$ 24,00 (geral, inteira, 2º lote); R$ 100 + taxa R$ 12,00 (geral, meia, 2º lote). Venda: no site Super Ticket. Classificação: 18 anos
Spettus Club
Final da Libertadores com shows de Pele Morena, Jv De Vila Velha e Taiana França. A partir das 15h, no Spettus Club (Rua João Germano de Melo - Jardim Atlântico, Serra). Ingresso: R$ 20 + taxa R$ 2,50 (geral, inteira, 1º lote).Venda: no site Super Ticket. Classificação: 18 anos
Cheers Of The Samba
Final da Libertadores do Cheers Of The Samba com shows do Pedala Samba, Frazão, Bero, Beleite, Jess Benevides, Alex Souza (RJ), Sheep e Fabricio V. A partir das 16h, no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 60 + taxa R$ 7,20 (geral, inteira, 1º lote); R$ 30 + taxa R$ 3,60 (geral, meia, 1º lote); R$ 150 + taxa R$ 18,00 (geral, inteira, mesa). Venda: no site Super Ticket. Classificação: 18 anos
Orochi
A partir das 22h, na Fazendinha Shows (Rodovia Serafim Derenzi, 2250 - Grande Vitória, Vitória). Ingresso: R$ 200 + taxa R$ 24,00 (pista, inteira, 6º lote); R$ 100 + taxa R$ 12,00 (pista, meia, 6º lote). Venda: no site Super Ticket. Classificação: 18 anos.
Viagem No Tempo
Shows com as bandas The Fevers e Máquina do Tempo. A partir das 21h, no Steffen Centro de Eventos (ES-010, Km 4 - Jardim Limoeiro, Serra - ES). Ingresso: R$ 150 (individual, 1º lote); R$200 (mesa de 4 lugares); R$ 1 mil (mesa de 10 lugares). Open Bar: Chope, Cerveja, Vinho, Caipirinha, Suco, Água e Refrigerante.Open Food: Chope, Cerveja, Vinho, Caipirinha, Suco, Água e Refrigerante.Venda de ingressos: no site Le Billet. Venda de mesas: (27) 99994-6535 / (27) 98132-3232.
Casa 7
SAMBA NEON - Clube do Samba e Pretinho da Serrinha. A partir das 17h, na Casa 7 (Rua Sete de Setembro, 493 - Centro - Vitória). Ingresso: R$ 40 (individual, 2º lote). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos.
Matrix Music Hall
Shows de Tá na Mente, D' Bem Com a Vida e, D' Moleque. A partir de 22h, no Matrix Music Hall (Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco - Cariacica. Ingresso: R$30 (pista, meia, 1º lote); R$ 60 (área VIP, meia, 1º lote); R$ 40 (casadinha pista, meia, 1º lote); R$70 (casadinha camarote, 1º lote). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos.
Casa de Bamba
Show com Raimundo Machado - Samba de Raiz. A partir das 18h , na Casa de Bamba (Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória - ES).
Santo Cupido
‘Baila Cupido’ com shows de Higino e Gabriel, Alan Venturin e DJ Leandro Netto. A partir das 22h30, no Santo Cupido Bar Vix (Rua Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória). Ingresso: por direct do Instagram @santocupido_vix.Classificação: 18 anos.