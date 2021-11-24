Orquestra Sinfônica do ES faz concerto nesta quinta (25), em Vitória

A 12ª edição devento de filmes franceses traz 17 longas inéditos e dois clássicos. Data: de 25 de novembro até 8 de dezembro. Local: Shopping Jardins (R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória). Filmes: “@Arthur Rambo - Ódio Nas Redes”, “Adeus, Idiotas”, “A Travessia”, “Caixa Preta”, “Delicioso: Da Cozinha Para O Mundo”, “Enquanto Vivo”, “Ilusões Perdidas”, “Um Intruso No Porão”, “Nosso Planeta, Nosso Legado”, “Paris, 13º Distrito”, “Madrugada Em Paris”, “Mentes Extraordinárias”, “Está Tudo Bem”, “Titane”, “Tralala”, “Um Conto De Amor E Desejo”, “Pequena Lição De Amor”.