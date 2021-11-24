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Agenda Cultural

Orquestra Sinfônica do ES faz concerto nesta quinta (25), em Vitória

Programação da quinta-feira (25) ainda conta com shows de pagode e eletrônica.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 16:40

Cinema

Festival de Cinema de Vitória

A 28° edição do Festival de Cinema de Vitória acontece em formato em formato on-line e gratuito, sempre às 19 horas, na plataforma InnSaei.TV. Programação: 10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 2/ 14h: Debate 10ª Mostra Corsária / 16h: Debate 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental / 19h: EXIBIÇÃO DAS MOSTRAS

Festival Varilux de Cinema Francês

A 12ª edição devento de filmes franceses traz 17 longas inéditos e dois clássicos. Data: de 25 de novembro até 8 de dezembro. Local: Shopping Jardins (R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória). Filmes: “@Arthur Rambo - Ódio Nas Redes”, “Adeus, Idiotas”, “A Travessia”, “Caixa Preta”, “Delicioso: Da Cozinha Para O Mundo”, “Enquanto Vivo”, “Ilusões Perdidas”, “Um Intruso No Porão”, “Nosso Planeta, Nosso Legado”, “Paris, 13º Distrito”, “Madrugada Em Paris”, “Mentes Extraordinárias”, “Está Tudo Bem”, “Titane”, “Tralala”, “Um Conto De Amor E Desejo”, “Pequena Lição De Amor”.

Concerto

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo apresenta a ‘Quinta série clássica’, a partir das 19h, no Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Glória. Ingressos: R$ 10 (valor único).Venda: de terça a sábado, das 10h às 19h, na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória ou de forma remota, via PIX, pelo telefone (27) 3232.4750.

Para curtir

Casa de Bamba

Samba de Quinta com Átila Ibilê. Happy Hour: 20% de desconto no chopp artesanal 300ml até Às 20h e Dupla de Caipirinhas a noite toda. A partir das 18h , na Casa de Bamba (Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória - ES).

Gordinho Praia do Canto

Shows da banda Junto e Misturado, Sambadm, Samba Jr. + Pagode e Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (Avenida Antônio Pinto de Aguiar - Vitória, ES). Pista liberada até 21h30.

Santo Cupido

Atrações: Marie Bouret, Julio Torres, Álice, Homero Fontes e MGO. A partir das 22h, no Santo Cupido Bar Vix (Rua Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória). Ingresso: por direct do Instagram @santocupido_vix. Classificação: 18 anos.

Atualização

24/11/2021 - 10:18
O título anterior dizia que o concerto é gratuito. No entanto, a apresentação custará R$10  (valor único).

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