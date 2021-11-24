Orquestra Sinfônica do ES faz concerto nesta quinta (25), em Vitória

Cinema
Festival de Cinema de Vitória
A 28° edição do Festival de Cinema de Vitória acontece em formato em formato on-line e gratuito, sempre às 19 horas, na plataforma InnSaei.TV. Programação: 10h: Debate 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Programa 2/ 14h: Debate 10ª Mostra Corsária / 16h: Debate 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental / 19h: EXIBIÇÃO DAS MOSTRAS
Festival Varilux de Cinema Francês
A 12ª edição devento de filmes franceses traz 17 longas inéditos e dois clássicos. Data: de 25 de novembro até 8 de dezembro. Local: Shopping Jardins (R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória). Filmes: “@Arthur Rambo - Ódio Nas Redes”, “Adeus, Idiotas”, “A Travessia”, “Caixa Preta”, “Delicioso: Da Cozinha Para O Mundo”, “Enquanto Vivo”, “Ilusões Perdidas”, “Um Intruso No Porão”, “Nosso Planeta, Nosso Legado”, “Paris, 13º Distrito”, “Madrugada Em Paris”, “Mentes Extraordinárias”, “Está Tudo Bem”, “Titane”, “Tralala”, “Um Conto De Amor E Desejo”, “Pequena Lição De Amor”.
Concerto
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo apresenta a ‘Quinta série clássica’, a partir das 19h, no Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Glória. Ingressos: R$ 10 (valor único).Venda: de terça a sábado, das 10h às 19h, na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória ou de forma remota, via PIX, pelo telefone (27) 3232.4750.
Para curtir
Casa de Bamba
Samba de Quinta com Átila Ibilê. Happy Hour: 20% de desconto no chopp artesanal 300ml até Às 20h e Dupla de Caipirinhas a noite toda. A partir das 18h , na Casa de Bamba (Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória - ES).
Gordinho Praia do Canto
Shows da banda Junto e Misturado, Sambadm, Samba Jr. + Pagode e Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (Avenida Antônio Pinto de Aguiar - Vitória, ES). Pista liberada até 21h30.
Santo Cupido
Atrações: Marie Bouret, Julio Torres, Álice, Homero Fontes e MGO. A partir das 22h, no Santo Cupido Bar Vix (Rua Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória). Ingresso: por direct do Instagram @santocupido_vix. Classificação: 18 anos.
Atualização
24/11/2021 - 10:18
O título anterior dizia que o concerto é gratuito. No entanto, a apresentação custará R$10 (valor único).