Nostalgia

Bar de rock no ES revive sucessos da Disney e hits dos anos 2000

Evento contará com trilhas sonoras de High School Musical, Hannah Montana, Jonas Brothers e muito mais

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:00

High School Musical fará parte de festa nostálgia no ES Crédito: Divulgação/Deezer

Os fãs do universo Disney e da música pop dos anos 2000 têm encontro marcado em Vila Velha. Nos dias 24 e 26 de outubro, o espaço Correria Music, de frente para o mar de Itaparica, recebe pela primeira vez a festa “A Night To Remember”, que promete reviver memórias afetivas de toda uma geração com uma trilha sonora que marcou época.

O público vai mergulhar em hits que embalaram a juventude de quem cresceu acompanhando produções como High School Musical, Hannah Montana, Camp Rock, The Cheetah Girls, Jonas Brothers, Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez, Teen Beach Movie, Lemonade Mouth, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale. Também estão no setlist as aberturas de séries e trilhas de filmes que se tornaram parte da memória coletiva de fãs em todo o mundo.

Segundo o organizador Caio Neiva, 31 anos, de São Paulo, a festa nasceu do desejo de resgatar a memória afetiva de quem cresceu com as produções musicais da Disney. “A ideia surgiu dentro do nosso grupo de produção, que somos em cinco. Queríamos reviver as memórias da nossa infância e levar essa sensação nostálgica dos anos 2000 para uma comunidade de fãs que, como nós, cresceu nesse universo”, conta.

Ele explica que o evento também nasceu da página Disney Terapia, dedicada a fãs da marca. “A página já reunia muita gente que gosta dos memes, dos artistas e dos lançamentos. A festa acabou virando um ponto de encontro seguro e agradável para quem é fã de Disney e quer reviver essa época”, afirma.

Elenco de “Hannah Montana”, em maio de 2008 Crédito: Shutterstock

Para Caio, a experiência vai além da música: é uma catarse coletiva. “Na pista de dança ou no palco, todo mundo coreografa as músicas que treinava em casa quando assistia High School Musical, Camp Rock, Lizzie McGuire ou Lemonade Mouth. É uma libertação, um momento de alegria que conecta todo mundo”, diz.

“Chegamos a procurar casas pop na cidade, mas nenhuma aceitou o evento. Foi quando encontramos o Correria, que abriu as portas e acreditou na proposta. Achamos perfeito, porque não existe rockstar maior que a Hannah Montana - e a Disney tem muito rock também. Nostalgia, Disney e rock numa casa de rock deram o match ideal”, explica.

O sucesso foi imediato: os ingressos esgotaram rapidamente. “É algo diferente. Rodamos o Brasil todo e já temos agenda até abril de 2026. Nós, que produzimos e tocamos na festa, vivemos esse universo. Pesquisamos, estudamos e somos fãs também”, reforça.

Sobre a estreia em Vila Velha, Caio diz que a recepção tem sido calorosa. “Em Vitória, o público tem sido incrível. Estamos sendo recebidos de braços abertos e sentimos a alegria de todos para que chegue logo a data da festa”, conclui.

Os ingressos da festa de sexta-feira (24) já estão esgotados, mas ainda dá tempo de garantir o evento de domingo (26). A programação começa às 15h com o set da festa Nostalgias 2000, aquecendo o público com clássicos da década. Logo depois, das 16h às 21h, os maiores sucessos do universo musical Disney tomam conta da pista.

Experiência imersiva

A produção prepara uma série de ativações para transportar o público diretamente ao universo mágico da Disney. Entre as atrações estão telão com projeções especiais, abertura com vídeo exclusivo às 16h, cobertura fotográfica, decoração temática, backdrops de personagens, além de área de convivência com sofás, mesas e um restaurante com lanches e porções.

O evento é exclusivo para maiores de 18 anos e é descrito pelos organizadores como uma festa feita “de fãs para fãs”. Os ingressos antecipados custam a partir de R$ 50 (pista) e já estão disponíveis para venda online.

Informações

A Night To Remember

Data: 26 de outubro (domingo)

26 de outubro (domingo) Horário: das 15h às 21h

das 15h às 21h Local: Correria Music – Itaparica, Vila Velha

Correria Music – Itaparica, Vila Velha Ingressos: A partir de R$ 50 (pista), à venda no site Sympla

A partir de R$ 50 (pista), à venda no site Sympla Atrações: Hits da Disney (High School Musical, Hannah Montana, Camp Rock, Jonas Brothers, Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez, entre outros) + set Nostalgias 2000 na abertura

Hits da Disney (High School Musical, Hannah Montana, Camp Rock, Jonas Brothers, Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez, entre outros) + set Nostalgias 2000 na abertura Ativações: Telão com projeções, vídeo exclusivo às 16h, cobertura fotográfica, decoração temática, backdrops de personagens e espaço gastronômico

Telão com projeções, vídeo exclusivo às 16h, cobertura fotográfica, decoração temática, backdrops de personagens e espaço gastronômico Classificação etária: 18 anos

Este vídeo pode te interessar