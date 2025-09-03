Música

Tiny Desk Concert terá versão oficial brasileira com estreia prevista para 2025

Projeto veiculado pelo YouTube já reuniu artistas como Billie Eilish e Bad Bunny em performances feitas em um escritório

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:43

Billie Eilish em performance no Tiny Desk Concert - Divulgação Crédito: Divulgação/NPR Music

O Tiny Desk Concert, projeto musical americano que veicula, pelo YouTube, performances de grandes artistas em uma pequena mesa de escritório, ganhará a sua versão oficial 100% brasileira. A produção é da Anonymous Content Brazil e do YouTube Brasil e o projeto deve ser lançado ainda este ano.

A iniciativa foi criada em 2008 pela National Public Radio (NPR) e se tornou um fenômeno global. Com mais de mil shows gravados, o projeto já teve a participação de músicos como Alicia Keys, Billie Eilish, Bad Bunny, Tyler, the Creator, Sting, da banda The Police, Taylor Swift, Bono, do grupo U2, e os artistas brasileiros Milton Nascimento, Liniker e Seu Jorge.

"O Tiny Desk não é um fenômeno por acaso. Ver alguns dos grandes nomes da música em apresentações cruas, muito mais próximas e conectadas com a audiência, é o que o torna tão especial e marca seu sucesso internacional. O Brasil já é o segundo país que mais assiste ao projeto -e faz isso pelo YouTube. Então, nada mais natural que termos uma versão só nossa, que tem a plataforma não apenas como a casa do projeto, mas como um parceiro estratégico", diz Bárbara Teixeira, CEO da Anonymous Content Brazil.

A ideia do projeto é exemplificar como a limitação de recursos tecnológicos pode estimular a criatividade e preservar a atmosfera de uma apresentação ao vivo, sujeita à imperfeições e próxima de um estado mais orgânico.

As gravações da iniciativa brasileira serão realizadas no escritório da Google, dona do YouTube, em São Paulo, com direito à participação do público. A curadoria dos artistas selecionados está sendo coordenada pela Anonymous e pela Amabis, em processo conjunto à própria NPR.

"O YouTube se consolidou como o epicentro da cultura e a música tem papel fundamental nessa dinâmica. A chegada do Tiny Desk Concerts ao Brasil reforça nosso compromisso em oferecer conteúdo premium e relevante para o público brasileiro, especialmente por meio de um projeto que já se tornou icônico", revela Sandra Jimenez, diretora de Parcerias de Música para o YouTube na América Latina e US-Latin.

O Brasil é o terceiro país do mundo a ter a sua própria versão do Tiny Desk, seguindo o Japão e a Coreia do Sul.

Este vídeo pode te interessar