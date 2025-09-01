Internacional

Kanye West faz único show em novembro no autódromo de Interlagos

Pré-venda começa nesta quinta (4), às 18h; ainda não há informações sobre valores de ingressos

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:16

Kanye West faz único show em novembro no autódromo de Interlagos Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

Kanye West fará único show em São Paulo no dia 29 de novembro. A apresentação acontece no autódromo de Interlagos e tem pré-venda nesta quinta (4), às 18h, na Q2 Ingressos. Há um link disponível para que interessados possam se cadastrar e receber mais informações sobre as entradas. Os valores e a data para a venda geral ainda não foram divulgados.

O rapper americano -que mudou oficialmente seu nome para Ye- desembarca na capital paulista para performance solo. Ele não vem ao país desde 2013. Em São Paulo, tocou pela primeira vez no festival SWU em 2011.

As informações sobre o show do artista foram confirmadas por Marcelo Shan, administrador do autódromo. À reportagem, a assessoria do evento divulgou informações sobre a data da pré-venda, além de local e dia da apresentação.

Kanye West esteve envolvido em polêmicas recentemente. O cantor fez declarações antissemitas, racistas e de exaltação do nazismo, tendo inclusive lançado uma música chamada "Heil Hitler", que foi banida de plataformas como o YouTube e o Spotify.

INFORMAÇÕES

Local: Autódromo de Interlagos – Av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, São Paulo (zona sul)

Data: 29 de novembro

Ingressos e informações: yenobrasil.q2ingressos.com.br

Este vídeo pode te interessar