Kanye West faz único show em novembro no autódromo de Interlagos

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:16
Kanye West fará único show em São Paulo no dia 29 de novembro. A apresentação acontece no autódromo de Interlagos e tem pré-venda nesta quinta (4), às 18h, na Q2 Ingressos. Há um link disponível para que interessados possam se cadastrar e receber mais informações sobre as entradas. Os valores e a data para a venda geral ainda não foram divulgados.
O rapper americano -que mudou oficialmente seu nome para Ye- desembarca na capital paulista para performance solo. Ele não vem ao país desde 2013. Em São Paulo, tocou pela primeira vez no festival SWU em 2011.
As informações sobre o show do artista foram confirmadas por Marcelo Shan, administrador do autódromo. À reportagem, a assessoria do evento divulgou informações sobre a data da pré-venda, além de local e dia da apresentação.
Kanye West esteve envolvido em polêmicas recentemente. O cantor fez declarações antissemitas, racistas e de exaltação do nazismo, tendo inclusive lançado uma música chamada "Heil Hitler", que foi banida de plataformas como o YouTube e o Spotify.
INFORMAÇÕES
