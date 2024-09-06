Banda Linkin Park anuncia retorno com novos álbum, turnê e vocalista

Emily Armstrong é anunciada como nova vocalista do Linkin Park Crédito: James Minchin III/Divulgação

A banda Linkin Park lançou nesta quinta-feira (5) um novo single, "The Emptiness Machine", que do primeiro disco do grupo em sete anos, "From Zero".

Além do lançamento, o grupo musical também oficializou que Emily Armstrong, a fundadora da banda Dead Sara, integra a banda como nova covocalista, ao lado de Mike Shinoda. Colin Brittain também foi confirmado como baterista. O novo álbum chega às plataformas no dia 15 de novembro, pela Warner Records, e terá uma turnê mundial.

Com o nome "From Zero World Tour", a ideia é que os shows passem pelas cidades de Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá, e terão início no dia 11 de setembro.

No anúncio do retorno, Mike Shinoda elogiou os novos integrantes. "Quanto mais trabalhávamos com Emily e Colin, mais apreciávamos seus talentos de classe mundial, suas companhias e as coisas que criamos", disse o músico. "Sentimos uma grande força com essa nova formação e com o vibrante e energizado novo som que criamos juntos. Estamos tecendo os elementos sonoros pelos quais somos conhecidos, mas ainda explorando novos territórios."

Segundo a assessoria, o grupo começou a se reunir de forma discreta nos últimos tempos, com intenção de passarem mais tempo juntos e se reconectar como banda. Durante o período, diversos amigos e colaboradores foram convidados para o estúdio do grupo. Desses, Armstrong e Brittain despontaram como os escolhidos.