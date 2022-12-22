Baladas natalinas vão de quinta a domingo; veja a programação

O Natal é só no domingo (25), mas a turma da balada se empolgou e começa a comemora já nesta quinta-feira (22). Isso porque uma série de eventos com a data como tema estão marcados para acontecer até o feriado. São opções com shows de rock, forró, samba... tudo para animar os festeiros, que já entram no feriadão em ritmo de Jingle Bell! Confira a programação abaixo.