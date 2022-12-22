Baladas natalinas vão de quinta a domingo; veja a programação

O Natal é só no domingo (25), mas a turma da balada se empolgou e começa a comemora já nesta quinta-feira (22). Isso porque uma série de eventos com a data como tema estão marcados para acontecer até o feriado. São opções com shows de rock, forró, samba... tudo para animar os festeiros, que já entram no feriadão em ritmo de Jingle Bell! Confira a programação abaixo.
QUINTA (22)
- MISTURADINHO ESPECIAL DE NATAL
- Quando: 22/12 (quinta-feira) a partir das 20h
- Atrações: Chrigor, Sambadm, Samba Junior e Pagode & Cia
- Onde: Gordinho Praia do Canto - R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória
- Entrada franca até 21h para os 200 primeiros
- HITS 426
- Quando: 22/12 (quinta-feira) a partir das 21h
- Atração: André Prando
- Onde: Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
- CLOSE DE NATAL
- Quando: 22/12 (quinta-feira) a partir das 22h
- Tocando pop, funk, eletro e hits natalinos
- Onde: Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória
- Entrada: R$ 10 (50 primeiros) e R$ 20 (all night)
SEXTA (23)
- É O BEAT
- Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 20h
- Atrações: Nesse Clima, DJ JV de VV, DJ Gustavo O Brabo, DJ Pedro Schmid, DJ Carla Roberta, DJ Hygge
- Onde: Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha
- Entrada franca até às 23h
- NATAL ILUMINADO
- Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 21h
- Atração: Show 'Tributo a Roberto Carlos', com Fabiano Juffu e orquestra
- Onde: Praia Central de Anchieta no litoral sul do Espírito Santo
- Entrada Franca
- FLAME DE NATAL
- Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 22h
- Tocando funk, pop, pop BR e remixes
- DJs: Moreno Loss, Ian DC, Pandora, Masknobeat e Tuzzão
- Onde: Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória
- Entrada: R$ 10 (para os 20 primeiros usando adereços natalinos); R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h)
- SEXTINHA
- Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 22h
- Atrações: Samba Junior, Koreia, Gustavo O Brabo e Gabriel Pratti
- Onde: Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória
- Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
- NATAL PSICODÉLICO
- Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir 23h
- Atrações: Edjie, Azetech, Rafflesia, Insanic, Gabry, Deloan e Olórin
- Onde: Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha
- Festa também terá flash tattoo
- Ingressos: R$ 20 (all night)
- JAMGLE BELL
- Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 21h
- Atrações: Banda Trilha, Back To The Past, Fixer, Duets, Beat Club, Saulo Simonassi, 027, The Crew, Darlin' Doll e Marcelo Ribeiro
- Onde: Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
- 1ª TEMPORADA MELHORES DA PINK
- Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 23h
- DJs: Koreia, Isaque Gomes, Gabriel Pratti, JV de Vela Velha, Dodo, Milk, Belucio e Vitor keller
- Onde: Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória
- Ingressos: R$ 70 (pink up/ meia) e R$ 40 (pink fy/ meia), à venda no site Digital Ingressos
- MORMAÇO
- Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 23h
- Tocando Sumer Eletrohits, Electro Pop e Pop Br
- Onde: Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória
- Entrada: R$ 25
- FAROFADA DE NATAL
- Quando: 23/12 (sexta-feira), a partir das 22h
- Tocando hits natalinos
- Onde: Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
- Entrada: R$ 30
- GRAVAÇÃO DO DVD ARTSAMBA
- Quando: 23/12 (sexta-feira), a partir das 22h
- Atrações: Artsamba, Chrigor e Maycon Sarmento
- Onde: Gordinho Cachoeiro - Avenida Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
- Ingressos: R$ 40 (pista/5º lote) e R$ 70 (camarote/2º lote), à venda no site Lebillet
SÁBADO (24)
- DJANGO BÉU
- Quando: 24/12 (sábado) a partir das 23h
- Tocando Indie, Anos 2000’s, Pop e Electro
- Onde: Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória
- Entrada: R$ 30
- RABA OU NADA
- Quando: 24/12 (sábado) a partir das 22h
- Atração: Drag Jamboo
- Onde: Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
- Entrada: R$ 40
- ALMOÇO MUSICAL ESPECIAL DE NATAL
- Quando: 24/12 (sábado) a partir das 12h
- Atrações: Ciça Chadô (voz) e Gabriel Xavier (violão)
- Onde: A Oca - Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória
- Couvert: R$ 15
- Informações e reservas: (27) 98825-6714
- FUZZ N' BELLS
- Quando: 24/12 (sábado) a partir das 23h
- Tocando indie, pop, eletro e hits
- DJs: Renato Costa, Aline Zanardo, Wally, Vinicy e Tuzzão
- Onde: Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória
- Entrada: R$ 10 (para os 20 primeiros); R$ 20 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 25 (sem nome na lista/ após 23h)
- FORRÓ DE NATAL
- Quando: 24/12 (sábado), a partir da 1h
- Atrações: Trio Clandestino, Alex Corrente, Paula Dara, Flor da Penha, João Guilherme e Fábio Cota
- Onde: Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha
- Ingressos: R$ 20 (promocional)
DOMINGO
- NATAL SOLIDÁRIO AMAES BY PINK
- Quando: 25/12 (domingo) a partir das 0h
- DJs: Bero, Cariello, Lukão, Edin, Juni da Br e Fabrício V
- Onde: Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória
- Ingressos: R$ 30 (pink up/ meia) e R$ 50 (pink fy/ meia)
- ESPECIAL DE NATAL
- Quando: 25/12 (domingo), a partir das 18h
- Atrações: SambaDiverso e DJ Kinho
- Onde: Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha
- Entrada liberada
- SAMBA DE NATAL
- Quando: 25/12 (domingo), a partir das 17h
- Atrações: Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Júnior e DJ Kayonavoz
- Onde: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
- Pista livre a noite inteira
- ZIRIGUIDUM DE NATAL 3ª EDIÇÃO
- Quando: 25/12 (domingo), a partir das 15h
- Atrações: Grupo Já Gamei, DJ Charles JR e DJ Jader Mansano
- Onde: LAI - Av. Saturnino Rangel Mauro, 163 - Jardim da Penha, Vitória
- Ingressos: R$ 30 (pré-venda), no site Sympla (COMPRE AQUI)