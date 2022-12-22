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Jingle Bell

Baladas natalinas vão de quinta a domingo; veja a programação

O dia 25 de dezembro é só no domingo, mas já tem festa temática rolando no ES. Confira a programação que conta com diversos ritmos, do rock ao samba
Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 07:00

Chrigor, André Prando e DJ Koréia são alguns dos artistas que agitam o Natal no ES
Chrigor, André Prando e DJ Koréia são alguns dos artistas que agitam o Natal no ES Crédito: Instagram
O Natal é só no domingo (25), mas a turma da balada se empolgou e começa a comemora já nesta quinta-feira (22). Isso porque uma série de eventos com a data como tema estão marcados para acontecer até o feriado. São opções com shows de rock, forró, samba... tudo para animar os festeiros, que já entram no feriadão em ritmo de Jingle Bell! Confira a programação abaixo.

QUINTA (22)

  • MISTURADINHO ESPECIAL DE NATAL
  • Quando: 22/12 (quinta-feira) a partir das 20h
  • Atrações: Chrigor, Sambadm, Samba Junior e Pagode & Cia
  • Onde: Gordinho Praia do Canto - R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória
  • Entrada franca até 21h para os 200 primeiros
  • HITS 426
  • Quando: 22/12 (quinta-feira) a partir das 21h
  • Atração: André Prando
  • Onde: Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
  • CLOSE DE NATAL
  • Quando: 22/12 (quinta-feira) a partir das 22h
  • Tocando pop, funk, eletro e hits natalinos
  • Onde: Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória
  • Entrada: R$ 10 (50 primeiros) e R$ 20 (all night)

SEXTA (23)

  • É O BEAT
  • Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 20h
  • Atrações: Nesse Clima, DJ JV de VV, DJ Gustavo O Brabo, DJ Pedro Schmid, DJ Carla Roberta, DJ Hygge
  • Onde: Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha
  • Entrada franca até às 23h
  • NATAL ILUMINADO
  • Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 21h
  • Atração: Show 'Tributo a Roberto Carlos', com Fabiano Juffu e orquestra
  • Onde: Praia Central de Anchieta no litoral sul do Espírito Santo
  • Entrada Franca
  • FLAME DE NATAL
  • Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 22h
  • Tocando funk, pop, pop BR e remixes
  • DJs: Moreno Loss, Ian DC, Pandora, Masknobeat e Tuzzão
  • Onde: Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória
  • Entrada: R$ 10 (para os 20 primeiros usando adereços natalinos); R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h)
  • SEXTINHA
  • Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 22h
  • Atrações: Samba Junior, Koreia, Gustavo O Brabo e Gabriel Pratti
  • Onde: Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória
  • Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket
  • NATAL PSICODÉLICO
  • Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir 23h
  • Atrações: Edjie, Azetech, Rafflesia, Insanic, Gabry, Deloan e Olórin
  • Onde: Correria Music Bar.  Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha
  • Festa também terá flash tattoo
  • Ingressos: R$ 20 (all night)
  • JAMGLE BELL
  • Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 21h
  • Atrações: Banda Trilha, Back To The Past, Fixer, Duets, Beat Club, Saulo Simonassi, 027, The Crew, Darlin' Doll e Marcelo Ribeiro
  • Onde: Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
  • 1ª TEMPORADA MELHORES DA PINK
  • Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 23h
  • DJs: Koreia, Isaque Gomes, Gabriel Pratti, JV de Vela Velha, Dodo, Milk, Belucio e Vitor keller
  • Onde: Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória
  • Ingressos: R$ 70 (pink up/ meia) e R$ 40 (pink fy/ meia), à venda no site Digital Ingressos
  • MORMAÇO
  • Quando: 23/12 (sexta-feira) a partir das 23h
  • Tocando Sumer Eletrohits, Electro Pop e Pop Br
  • Onde: Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória
  • Entrada: R$ 25
  • FAROFADA DE NATAL
  • Quando: 23/12 (sexta-feira), a partir das 22h
  • Tocando hits natalinos
  • Onde: Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
  • Entrada: R$ 30
  • GRAVAÇÃO DO DVD ARTSAMBA
  • Quando: 23/12 (sexta-feira), a partir das 22h
  • Atrações: Artsamba, Chrigor e Maycon Sarmento
  • Onde: Gordinho Cachoeiro -  Avenida Mauro Miranda Madureira, 1.282, Bairro Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim
  • Ingressos: R$ 40 (pista/5º lote) e R$ 70 (camarote/2º lote), à venda no site Lebillet

SÁBADO (24)

  • DJANGO BÉU
  • Quando: 24/12 (sábado) a partir das 23h
  • Tocando Indie, Anos 2000’s, Pop e Electro
  • Onde: Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória
  • Entrada: R$ 30
  • RABA OU NADA
  • Quando: 24/12 (sábado) a partir das 22h
  • Atração: Drag Jamboo
  • Onde: Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
  • Entrada: R$ 40
  • ALMOÇO MUSICAL ESPECIAL DE NATAL
  • Quando: 24/12 (sábado) a partir das 12h
  • Atrações: Ciça Chadô (voz) e Gabriel Xavier (violão)
  • Onde: A Oca - Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória
  • Couvert: R$ 15
  • Informações e reservas: (27) 98825-6714
  • FUZZ N' BELLS
  • Quando: 24/12 (sábado) a partir das 23h
  • Tocando indie, pop, eletro e hits
  • DJs: Renato Costa, Aline Zanardo, Wally, Vinicy e Tuzzão
  • Onde: Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória
  • Entrada: R$ 10 (para os 20 primeiros); R$ 20 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 25 (sem nome na lista/ após 23h)
  • FORRÓ DE NATAL
  • Quando: 24/12 (sábado), a partir da 1h
  • Atrações: Trio Clandestino, Alex Corrente, Paula Dara, Flor da Penha, João Guilherme e Fábio Cota
  • Onde: Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha
  • Ingressos: R$ 20 (promocional)

DOMINGO

  • NATAL SOLIDÁRIO AMAES BY PINK
  • Quando: 25/12 (domingo) a partir das 0h
  • DJs: Bero, Cariello, Lukão, Edin, Juni da Br e Fabrício V
  • Onde: Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória
  • Ingressos: R$ 30 (pink up/ meia) e R$ 50 (pink fy/ meia)
  • ESPECIAL DE NATAL
  • Quando: 25/12 (domingo), a partir das 18h
  • Atrações: SambaDiverso e DJ Kinho
  • Onde: Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha
  • Entrada liberada
  • SAMBA DE NATAL
  • Quando: 25/12 (domingo), a partir das 17h
  • Atrações: Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Júnior e DJ Kayonavoz
  • Onde: Gordinho Sambão - Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória
  • Pista livre a noite inteira
  • ZIRIGUIDUM DE NATAL 3ª EDIÇÃO
  • Quando: 25/12 (domingo), a partir das 15h
  • Atrações: Grupo Já Gamei, DJ Charles JR e DJ Jader Mansano
  • Onde: LAI - Av. Saturnino Rangel Mauro, 163 - Jardim da Penha, Vitória
  • Ingressos: R$ 30 (pré-venda), no site Sympla (COMPRE AQUI)

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