Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Bailarinos do ES lançam espetáculo no YouTube após residência em Portugal
Dança contemporânea

Bailarinos do ES lançam espetáculo no YouTube após residência em Portugal

"Idiossincrasia", de Gabriela Moriondo e Maicom Souza, será apresentado gratuitamente de quinta (6) a domingo (9), a partir das 19h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 11:56

"Idiossincrasia", espetáculo de dança com os bailarinos capixabas Gabriela Moriondo e Maicom Souza, será exibido gratuitamente no YouTube Crédito: Bernardo Firme
Podemos pensar a palavra idiossincrasia como uma maneira de ver, sentir e reagir de determinada pessoa ou mesmo uma forma incomum (ou seria especial?) de se portar perante à sociedade. Tendo esse complexo termo em mente, que abre possibilidades para múltiplas interpretações, os bailarinos capixabas Gabriela Moriondo e Maicom Souza lançam nesta quinta (6), com transmissão gratuita no Youtube, o espetáculo de dança contemporânea "Idiossincrasia".
A apresentação explora elementos filosóficos do corpo e da mente, tendo também como inspiração o (belíssimo) filme "O Lagosta", do grego Yorgos Lanthimos, que levou os artistas a vários questionamentos sobre o que significa ser humano.
"A partir de então, começamos uma pesquisa de movimentos relacionais que partiam de um corpo frio ou de um corpo quente, emocionado ou sem emoção e sistemático ou livre. Experimentamos, portanto, desde diferentes brilhos do olhar até o último suspiro de um movimento catártico ou de um gesto afiado e mecânico", filosofa Gabriela Moriondo, afirmando que o conceito da montagem nasceu durante uma residência artística de três semanas em Portugal.
O espetáculo analisa - por meio da dança - valores como amizade e peculiaridades de cada pessoa. Metaforicamente, seria um embate entre as "asas" de Gabriela e as "raízes" de Maicom, entre as "caixas" em que os dois habitam.

Veja Também

Jesus Vida Verão 2022 é adiado para março com show de Paulo Neto

Conheça a família real do Carnaval de Vitória 2022 com todo charme e samba no pé

Colônia de férias em Cariacica garante a diversão da criançada em janeiro

A coreografia da performance - que será apresentada até domingo (9), pela internet -, foi desenvolvida tendo como base textos em que Gabriela e Maicom redigiram sobre quem são, quem querem ser e o que sonham, desejam, amam e pensam um sobre o outro. A partir da reunião destas informações, eles se sentiram prontos para refletir suas personalidades em forma de dança.
"Utilizamos também elementos cênicos, criando quadrados e sistemas para seguirmos ou extrapolarmos durante a pesquisa", detalha Gabriela, informando que a montagem contou com a participação da coreógrafa eslovaca Eva Urbanová, responsável pela residência artística em terras lusitanas.
A dupla de bailarinos lançou um teaser na internet, com cenário e figurino minimalista, apresentando "Idiossincrasia", sinta a vibe!

"IDIOSSINCRASIA"

  • O QUE É: espetáculo de dança contemporânea apresentado pelos bailarinos capixabas Gabriela Moriondo e Maicom Souza
  • COMO ASSISTIR: gratuitamente, de sexta (6) a domingo (9), pelo YouTube

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Somos Capixabas teatro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados