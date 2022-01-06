Bailarinos do ES lançam espetáculo no YouTube após residência em Portugal

"Idiossincrasia", espetáculo de dança com os bailarinos capixabas Gabriela Moriondo e Maicom Souza, será exibido gratuitamente no YouTube Crédito: Bernardo Firme

Gabriela Moriondo e Maicom Souza lançam nesta quinta (6), com transmissão gratuita no Podemos pensar a palavra idiossincrasia como uma maneira de ver, sentir e reagir de determinada pessoa ou mesmo uma forma incomum (ou seria especial?) de se portar perante à sociedade. Tendo esse complexo termo em mente, que abre possibilidades para múltiplas interpretações, os bailarinos capixabaslançam nesta quinta (6), com transmissão gratuita no Youtube , o espetáculo de dança contemporânea "Idiossincrasia".

A apresentação explora elementos filosóficos do corpo e da mente, tendo também como inspiração o (belíssimo) filme "O Lagosta", do grego Yorgos Lanthimos, que levou os artistas a vários questionamentos sobre o que significa ser humano.

"A partir de então, começamos uma pesquisa de movimentos relacionais que partiam de um corpo frio ou de um corpo quente, emocionado ou sem emoção e sistemático ou livre. Experimentamos, portanto, desde diferentes brilhos do olhar até o último suspiro de um movimento catártico ou de um gesto afiado e mecânico", filosofa Gabriela Moriondo, afirmando que o conceito da montagem nasceu durante uma residência artística de três semanas em Portugal.

O espetáculo analisa - por meio da dança - valores como amizade e peculiaridades de cada pessoa. Metaforicamente, seria um embate entre as "asas" de Gabriela e as "raízes" de Maicom, entre as "caixas" em que os dois habitam.

A coreografia da performance - que será apresentada até domingo (9), pela internet -, foi desenvolvida tendo como base textos em que Gabriela e Maicom redigiram sobre quem são, quem querem ser e o que sonham, desejam, amam e pensam um sobre o outro. A partir da reunião destas informações, eles se sentiram prontos para refletir suas personalidades em forma de dança.

"Utilizamos também elementos cênicos, criando quadrados e sistemas para seguirmos ou extrapolarmos durante a pesquisa", detalha Gabriela, informando que a montagem contou com a participação da coreógrafa eslovaca Eva Urbanová, responsável pela residência artística em terras lusitanas.

A dupla de bailarinos lançou um teaser na internet, com cenário e figurino minimalista, apresentando "Idiossincrasia", sinta a vibe!

"IDIOSSINCRASIA"