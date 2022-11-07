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Música

Avril Lavigne anuncia que está trabalhando em novo álbum

“Meu novo álbum está chegando tão rápido. Nada como trabalhar com seus amigos", publicou a cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 15:33

Ingressos para show de Avril Lavigne se esgotam em minutos
A cantora Avril Lavigne Crédito: Reuters/Folhapress
Avril Lavigne revelou que está trabalhando em um novo álbum A cantora fez o anúncio em seu Twitter, na sexta-feira, 4. Logo após lançar o clipe do single I'm a Mess, em parceria com Yungblud, a artista decidiu interagir com os seguidores e responder perguntas de fãs na rede social.
Quando um internauta lhe questionou: "Você está postando muitas fotos enquanto está no estúdio. Nos dê uma pequena dica", Avril, rapidamente, respondeu:
"Meu novo álbum está chegando tão rápido. Nada como trabalhar com seus amigos. Tenho trabalhado com Alex, de All Time Low, Travis, Feldy e Yungblud. Tem sido como risos, conversa, escrita, canto e gravações", contou a estrela, sem dar detalhes sobre a sonoridade no disco.

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