Autora de mais de 15 obras, Bernadette Lyra lança novo livro nesta terça (17)

Bernadette Lyra lança livro de contos Crédito: Gelson Santana / Divulgação

Hoje, 17 de dezembro, às 19h, o Centro de Vitória será palco do lançamento de mais uma obra da renomada escritora de Bernadette Lyra. O livro “A Pata do Rinoceronte Branco” é composto por quinze contos inéditos. O evento acontece no Café Trapiche, em uma noite de muita arte e literatura.

A obra, das editoras "a lápis" e "Maré", transporta os leitores para um universo repleto de lendas, delírios e solidão. “A Pata do Rinoceronte Branco” convida o público a explorar as sutis fronteiras entre o real e o imaginário. Em suas páginas, Bernadette Lyra mistura habilmente elementos de fábulas, bruxarias, sonhos e recordações, criando um caleidoscópio literário que reflete sua inconfundível sensibilidade e profundidade narrativa.

Os contos apresentados no livro são habitados por personagens que navegam entre o ordinário e o extraordinário. A autora, conhecida por sua habilidade em transformar o cotidiano em algo mágico, oferece aos leitores uma experiência única, onde o inesperado se torna comum e o fantástico, palpável.

"Este livro é uma espécie de síntese de toda a minha vida e do meu modo de pensar, de imaginar, de criar e me expressar com as palavras, de me traduzir em forma de ficção. É meu modo de ser e estar no mundo. Talvez seja por isso que eu o escrevi.", compartilha Bernadette Lyra.

Bernadette, nascida em Conceição da Barra, é uma figura destacada na literatura brasileira, com uma carreira que abrange mais de 15 livros e participações em antologias nacionais e internacionais. Sua obra já lhe rendeu importantes prêmios e indicações, incluindo a final do Prêmio Jabuti em 1997 e a semifinal do Prêmio Internacional Oceanos em 2019.

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