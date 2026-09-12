Aurora Gordon lança novo álbum com apresentação aberta ao público

O capixaba Aurora Gordon lança álbum “Cosmorama Total” com participação especial de André Prando, Tamy, Mariana Volker, Dan Abranches e Roberta de Razão. O lançamento será no sábado (19), no Theatro Carlos Gomes, às 20h. A apresentação será gratuita e aberta ao público.





O repertório reúne versões de obras de Afonso Abreu, Aprígio Lyrio, Rogério Coimbra, Arlindo Castro, Os Mamíferos, Paulo Branco, Chico Lessa, Ronaldo Alves, entre outros artistas ligados a esse movimento.





Uma das grandes homenagens do álbum é dedicada a Chico Lessa, artista que morreu em 2024, e teve participação efetiva na história do Clube da Esquina.





Além disso, acontecerá a apresentação de “Não tem nada não, my Friend”, canção originalmente gravada por Afonso Abreu em 1969, que ganha uma nova leitura na voz de Murilo Abreu, com participação especial de André Prando.