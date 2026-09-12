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Álbum "Cosmorama Total"

Aurora Gordon lança novo álbum com apresentação aberta ao público

Lançamento haverá participação de André Prando, Tamy, Mariana Volker, Dan Abranches e Roberta de Razão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 08:00

Aurora Gordon
Aurora Gordon lança novo álbum em Vitória Furlanmelina

O capixaba Aurora Gordon lança álbum “Cosmorama Total” com participação especial de André Prando, Tamy, Mariana Volker, Dan Abranches e Roberta de Razão. O lançamento será no sábado (19), no Theatro Carlos Gomes, às 20h. A apresentação será gratuita e aberta ao público.


O repertório reúne versões de obras de Afonso Abreu, Aprígio Lyrio, Rogério Coimbra, Arlindo Castro, Os Mamíferos, Paulo Branco, Chico Lessa, Ronaldo Alves, entre outros artistas ligados a esse movimento. 


Uma das grandes homenagens do álbum é dedicada a Chico Lessa, artista que morreu em 2024, e teve participação efetiva na história do Clube da Esquina. 


Além disso, acontecerá a apresentação de “Não tem nada não, my Friend”, canção originalmente gravada por Afonso Abreu em 1969, que ganha uma nova leitura na voz de Murilo Abreu, com participação especial de André Prando. 

O Cosmorama Total

O “Cosmorama Total” é o quarto álbum do grupo e mergulha no universo da contracultura capixaba para recuperar canções, personagens e sonoridades que ajudaram a construir uma das fases mais inventivas da música produzida no Estado.

 

“O Cosmorama Total é um disco feito de encontros. A gente olha para trás, resgata essa produção tão ousada da contracultura capixaba, mas não quer fazer um trabalho de museu. Queremos que essas músicas voltem a respirar, encontrem outras vozes, outros corpos e outras gerações”, destaca Murilo, vocalista e um dos produtores do álbum.

Aurora Gordon

A história do Aurora Gordon começou em 2005, a partir do movimento de resgate da produção da contracultura capixaba. Em 2011, o Aurora Gordon integrou a primeira edição do Espírito Mundo, realizando uma turnê pela Europa, com apresentações na França. 


Em 2015, lançou “Na Ponte da Passagem”, no Sesc Glória, reunindo Murilo Abreu nos vocais e Rodolfo Simor nas guitarras. O disco recuperava canções apresentadas por Afonso Abreu em um show realizado no Teatro Carlos Gomes em 1974.


Já em 2019, participou do longa documental “Diante dos meus olhos”, de André Felix, selecionado para o Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay e para o Festival de Cinema de Vitória, entre outros festivais nacionais e internacionais.

Novo álbum do Aurora Gordon será lançado
Aurora Gordon lança novo álbum em Vitória Acervo Galpão IBCA
Serviço

Lançamento do álbum “Cosmorama Total” – Aurora Gordon


Data: 19/09 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Carlos Gomes – R. Barão de Itapemirim, 232, Centro de Vitória

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso na bilheteria uma hora antes do espetáculo

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