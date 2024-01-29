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Show

Ator de 'High School Musical', Lucas Grabeel faz único show no Brasil

Lucas Gabreel, que interpretou o personagem Ryan Evans, irmão de Sharpay, retorna ao Brasil em 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 13:26

Lucas Gabreel, de 'High School Musical' retorna ao Brasil neste ano
Lucas Gabreel, de 'High School Musical' retorna ao Brasil neste ano Crédito: Reprodução/Instagram/@mrgrabeel
Lucas Gabreel, que interpretou o personagem Ryan Evans, irmão de Sharpay, na trilogia de filmes "High School Musical", retorna ao Brasil em 2024 com único show de sua turnê em São Paulo, no Fabrique Club, na Barra Funda. Os ingressos já estão à venda.
O artista se apresenta no dia 25 de maio, às 21h, na região oeste da capital paulista. Além de performar músicas autorais no espetáculo "Lucas Gabreel Live in Concert", o ator também promete trazer uma seleção de canções dos longas, lançados entre 2006 e 2008.
"Mal posso esperar para lançar músicas novas para todos vocês em São Paulo em maio!", escreveu Lucas em seu Instagram.
No segundo lote, as entradas custam R$ 250 (inteira). Também são disponibilizados pacotes que incluem acesso antecipado para a apresentação e produtos oficiais do cantor, meet & greet ou seja, encontro com o artista com direito a foto e festa temática por R$ 550.
A festa acontece após o show e tem início às 23h. Lucas estará presente no after party. Para participar, é preciso adquirir outro ingresso, que custa R$ 70. Quem desejar ir somente ao High School Musical Party na casa noturna, pode comprar a entrada pelo Sympla.
A última vinda do ator ao país foi para um show com o elenco dos filmes, em "High School Musical in Concert", no Estádio do Morumbi, em São Paulo, em 2007.

LUCAS GABREEL LIVE IN CONCERT

Quando 25 de maio, às 21h
Onde Fabrique Club - r. Barra Funda, 1071, Barra Funda, região oeste
Preço De R$ 250 a R$ 550

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