Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Whindersson Nunes e Lorena Maria são flagrados juntos em viagem à Tailândia
Famosos

Whindersson Nunes e Lorena Maria são flagrados juntos em viagem à Tailândia

Os dois flertaram pelas redes e revelaram stories e fotos durante viagem romântica; confira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 12:23

Whindersson e Lorena Maria são flagrados juntos em viagem à Tailândia
Whindersson e Lorena Maria são flagrados juntos em viagem à Tailândia Crédito: Reprodução / Instagram @whinderssonnunes @badgallore
No último domingo, 38, o comediante Whindersson Nunes postou fotos em seu Instagram de uma viagem à Tailândia. Lorena Maria, atriz e empresária, revelou por meio de stories estar no mesmo local. Os dois já flertam por meio das redes sociais há algum tempo, e agora foram flagrados juntos no país.
O lutador comentou a palavra "Sim" em tailandês em um post bem-humorado de Lorena Maria no X (antigo Twitter). Os dois já se seguiam nas redes. A atriz respondeu também em tailandês: "Você já tem essa droga". O casal interage nas redes desde novembro, e chama a atenção dos internautas com os flertes, que respondem: "Atacante" e "O menino merece".
Os dois foram flagrados juntos e de mãos dadas por um fã durante a viagem para a Tailândia em um passeio, segundo o perfil Segue a Cami no Instagram. A atriz também postou stories assistindo televisão no local.

Saiba quem é Lorena Maria

Lorena Maria é atriz e empresária da marca de produtos capilares Use Badgal. Ela tem mais de 820 mil seguidores no Instagram, e é ex do Dj Rennan da Penha. Os dois terminaram o relacionamento em 2021, mas o motivo não foi revelado. Ela é amiga de celebridades como Mc Rebecca, e faz publicidade para diversas marcas, como Multishow.

Veja Também

Anitta afirma que vive romance em segredo

Quem é o marido de Deborah Secco, com quem a atriz mantém um relacionamento aberto?

BBB 24: 'Se todo mundo excluir, o cara fica louco', diz Bin Laden sobre Davi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos whindersson nunes Relacionamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados