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Internacional

Ataque que fez Salman Rushdie perder olho vai ser contado em documentário

Diretor Alex Gibney vai se basear no livro de relatos do escritor e em imagem de arquivos para produzir o seu filme
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 09:24

Salman Rushdie em apresentação de seu livro 'Faca: Reflexões Sobre um Atentado', sobre o ataque que sofreu em 2022
Salman Rushdie em apresentação de seu livro 'Faca: Reflexões Sobre um Atentado', sobre o ataque que sofreu em 2022 Crédito: Fabrizio Bensch/Reuters
Alex Gibney, diretor que venceu o Oscar por "Um Táxi para a Escuridão", vai produzir um novo documentário, sobre a tentativa de assassinato do escritor Salman Rushdie.
Segundo a revista Variety, o filme será feito a partir de imagens de arquivo, entrevistas, cenas do processo de recuperação do autor e trechos do livro "Faca: Reflexões sobre um atentado", em que Rushdie relata suas impressões sobre o atentado.
O documentário, que já teve a produção iniciada, mas ainda não tem previsão de lançamento, deverá se chamar "Faca", como o livro de Rushdie, publicado em abril, em que ele relata em primeira pessoa o ataque em 12 de agosto de 2022.
Rushdie palestrava em um anfiteatro no norte do estado de Nova York sobre a segurança de escritores, quando um homem armado com uma faca invadiu o palco e o atacou. Ele foi esfaqueado 15 vezes, perdeu o olho direito e os movimentos da mão esquerda.
O ataque foi motivado pela ameaça que o aiatolá Ruhollah Khomeini lhe fez 33 anos antes, condenando à morte o autor e todos os envolvidos na publicação do livro "Os Versos Satânicos", que incitou a ira dos muçulmanos por relativizar os ensinamentos de Maomé.

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