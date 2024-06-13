Após internação por conta de gastroenterite e influenza, Lulu Santos é diagnosticado com dengue

Lulu Santos é diagnosticado com dengue Crédito: Reprodução/Instagram/@lulusantosoficial/@clebson.teixeira

Após precisar cancelar dois shows no último final de semana, Lulu Santos terá de ficar mais um tempo afastado dos palcos. O cantor, que chegou a ser internado por conta de complicações de uma gastroenterite e de influenza A, agora foi diagnosticado com dengue.

Em uma nota publicada em suas redes sociais, a equipe do artista disse que os médicos recomendaram repouso absoluto e por conta disso, os shows que seriam realizados em Sorocaba, na próxima sexta-feira, 14, e em Campinas, no sábado, 15, serão remarcados.

"Esses shows serão remarcados para os dias 04/10, em Sorocaba, e 05/10, em Campinas. Informamos que o ingresso é válido para a nova data, mas quem optar em seguir com a devolução pedimos para entrar em contato no e-mail: [email protected] . A devolução será feita na mesma plataforma de pagamento da compra de ingresso", continuava a nota.