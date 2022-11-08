Após incêndio, beach club cria vaquinha online para reconstrução em Vila Velha

Incêndio no Nook Beach Club, em Vila Velha Crédito: Naiara Arpini

Após ser atingido por um incêndio na tarde desta segunda-feira (7), o Nook Beach Club, em Vila Velha, começa o processo de reconstrução do espaço que ficou destruído. Para tentar acelerar o processo e abrir as portas a tempo das festas de fim de ano, o beach club foi às redes sociais pedir ajuda financeira através de uma vaquinha online . A meta é arrecadar R$ 200 mil.

“Precisamos reconstruir o Nook em tempo recorde para atender as festas de final de ano e manter todos os empregos da nossa casa. Nossa arquiteta Mirela já está desenhando o projeto da cobertura em estrutura metálica e muitos colaboradores já se solidarizam. Contamos com a ajuda de todos nessa empreitada”, diz parte do comunicado.

Até a tarde desta terça-feira (8), mais de R$ 11 mil haviam sido doados para a recuperação do local. “Quem doar por favor poste com o link da vaquinha para incentivar seu amigo (não precisa expor o valor - toda ajuda é bem vinda). Quem não puder, poste também com o link para criar uma corrente do bem. Vamos dar a volta por cima”, concluiu o post.

Um dos sócios do Nook Beach Club, Felipe Fioroti, lamentou o ocorrido e destacou que a casa será reconstruída com a ajuda de amigos e parceiros. "Com ajuda de amigos, artistas e empresas iremos reconstruir a casa em tempo recorde”, disse.

Segundo apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, as chamas começaram por volta das 15 horas desta segunda-feira (7) e uma fumaça densa tomou conta da região. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio por volta das 16 horas. No momento do incidente, funcionários trabalhavam na limpeza do local, mas ninguém ficou ferido.

Corpo de Bombeiros atua no combate ao incêndio do Nook Beach Club Crédito: Naiara Arpini

A assessoria de comunicação do empreendimento informou que boa parte da estrutura interna, quase toda feita de madeira, ficou destruída. Entre as perdas, estão mesas, cadeiras e alguns equipamentos de som. De acordo com eles, ainda não foi possível contabilizar o prejuízo.

Fioroti chegou a comentar sobre o episódio nas redes sociais nesta segunda (7). Segundo ele, há uma probabilidade de que o incêndio tenha sido um ato criminoso. O local ainda irá passar por uma perícia do Corpo de Bombeiros. O laudo deve sair em um prazo de 20 dias, podendo ser prorrogado.

"Desta vez, ao que tudo indica, foi um ato criminoso. Dois elementos foram vistos nas imediações com, se não me engano, querosene, enfim. Tacaram fogo e, ao que tudo indica, fugiram pela mata. Quem estiver ali por Jaburuna, liga para a polícia, para a gente tentar localizar esses criminosos e descobrir quem foi o mandante disso", disse o empresário.

PELA SEGUNDA VEZ

Em agosto de 2019, o Nook Beach Club também foi atingido por um incêndio. O caso aconteceu durante a festa de reinauguração da casa, chamada“ Love Sessions”. O local começou a pegar fogo próximo à mesa do DJ. Não houve pessoas feridas.