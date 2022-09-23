Any Gabrielly anuncia saída do Now United: "seguindo carreira solo"

A cantora Any Gabrielly, de 19 anos, anunciou a sua saída do grupo Now United para seguir em carreira solo com Simon Fuller como seu agente. O anúncio foi feito pelas redes sociais da brasileira. "Um oi especial para todos meus Uniters lindos. Eu não sei bem como começar essa carta, palavras não parecem suficiente mas eu acho que eu só vou falar logo: estou seguindo carreira solo!", começou ela, em uma publicação no Instagram.
"Fechar capítulos é sempre difícil mas isso também significa que estamos começando um novo. Meu capítulo com Now United foi o mais intenso, bonito e empolgante de todos. Também foi meu favorito", seguiu Any.
Para a despedida, o Now United fará um show em São Paulo, no dia 19 de novembro, no Allianz Parque. Os ingressos custarão de R$ 175 a R$ 600 a pré-venda começa na próxima segunda-feira (26) para sócios do Clube Shows. A venda ao público geral começará no dia seguinte (27) no link www.sympla.com.br/nowunited.
O Now United também anunciou a procura por um novo membro brasileiro para substituir Any. As informações detalhadas de como acontecerá a procura pela nova pessoa serão divulgadas em breve.