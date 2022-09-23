Any Gabrielly anuncia saída do Now United: "seguindo carreira solo"

A cantora Any Gabrielly, de 19 anos, anunciou a sua saída do grupo Now United para seguir em carreira solo com Simon Fuller como seu agente. O anúncio foi feito pelas redes sociais da brasileira. "Um oi especial para todos meus Uniters lindos. Eu não sei bem como começar essa carta, palavras não parecem suficiente mas eu acho que eu só vou falar logo: estou seguindo carreira solo!", começou ela, em uma publicação no Instagram.