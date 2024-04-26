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Música

Anitta lança novo álbum 'Funk Generation': 'Marca minha trajetória'

Com 15 músicas incluindo parceria com Sam Smith, o álbum fala sobre o preconceito que sempre houve com relação ao funk e sobre ele tem inspirado pessoas no Brasil e no mundo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 08:06

Anitta lança capa de Funk Generation
Anitta lança capa de Funk Generation Crédito: Divulgação
A cantora Anitta lançou na madrugada desta sexta-feira, 26, seu novo álbum Funk Generation em uma produção de 15 faixas que dá continuidade a base de sua carreira que nasceu nos bailes do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Anitta disse estar feliz de ver o funk como fonte de inspiração no Brasil e no mundo.
"Esse projeto traz nuances desse gênero musical 100% brasileiro e marca minha trajetória como pessoa e artista", escreveu em inglês.
"O funk faz parte da cultura dos moradores das favelas brasileiras, de onde venho. Já foi julgado como sem valor e até associado ao crime organizado. Um reflexo do preconceito de classe e do racismo que assombram nossa sociedade", completou.
O álbum conta com faixas em inglês, em espanhol e português, algumas já conhecidas e estouradas, como Joga pra lua, em parceria com Dennis e Pedro Sampaio, e Funk Rave e algumas que eram novidades muito aguardadas, como a sua parceria com o cantor britânico Sam Smith na faixa Ahi.
No início do mês a cantora também anunciou sua primeira turnê mundial em que promete "espalhar a energia do funk brasileiro" pelo mundo.
A temporada de shows intitulada Baile Funk Experience vai passar por 13 países: Estados Unidos, Canadá, Peru, Chile, México, Colômbia, Argentina, Alemanha, Holanda, Reino Unido, França, Espanha e Itália.
O primeiro show ocorre no dia 18 de maio na Cidade do México, no México, e o último será em Ibiza, na Espanha, em 8 de julho.
Os ingressos já começaram a ser vendidos.
Confira a lista de músicas do novo álbum
1. Lose Ya Breath2. Grip3. Funk Rave4. Fria5. Meme6. Love in Common7. Aceita8. Double Team (feat. Brray e Bad Gyal)9. Savage Funk10. Joga pra Lua (feat. Dennis e Pedro Sampaio)11. Cria de Favela12. Puta Cara13. Sabana14. Ahi (feat. Sam Smith)15. Mil Veces

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