Anitta lança novo álbum 'Funk Generation': 'Marca minha trajetória'

Anitta lança capa de Funk Generation Crédito: Divulgação

A cantora Anitta lançou na madrugada desta sexta-feira, 26, seu novo álbum Funk Generation em uma produção de 15 faixas que dá continuidade a base de sua carreira que nasceu nos bailes do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, Anitta disse estar feliz de ver o funk como fonte de inspiração no Brasil e no mundo.

"Esse projeto traz nuances desse gênero musical 100% brasileiro e marca minha trajetória como pessoa e artista", escreveu em inglês.

"O funk faz parte da cultura dos moradores das favelas brasileiras, de onde venho. Já foi julgado como sem valor e até associado ao crime organizado. Um reflexo do preconceito de classe e do racismo que assombram nossa sociedade", completou.

O álbum conta com faixas em inglês, em espanhol e português, algumas já conhecidas e estouradas, como Joga pra lua, em parceria com Dennis e Pedro Sampaio, e Funk Rave e algumas que eram novidades muito aguardadas, como a sua parceria com o cantor britânico Sam Smith na faixa Ahi.

No início do mês a cantora também anunciou sua primeira turnê mundial em que promete "espalhar a energia do funk brasileiro" pelo mundo.

A temporada de shows intitulada Baile Funk Experience vai passar por 13 países: Estados Unidos, Canadá, Peru, Chile, México, Colômbia, Argentina, Alemanha, Holanda, Reino Unido, França, Espanha e Itália.

O primeiro show ocorre no dia 18 de maio na Cidade do México, no México, e o último será em Ibiza, na Espanha, em 8 de julho.

Os ingressos já começaram a ser vendidos.

Confira a lista de músicas do novo álbum