Alexa, assistente virtual da Amazon, fez recomendação que colocou em risco criança de 10 anos Crédito: Amazon

A inteligência artificial vem ganhando - cada vez mais - importância para a cultura digital. Porém, seus efeitos ainda são desconhecidos por boa parcela da população e, em algumas situações, pode se tornar perigosa, especialmente se usada por crianças e menores de idade.

De acordo com o portal G1, a Amazon fez uma atualização em sua assistente virtual Alexa depois que o aparelho "desafiou" uma garota de dez anos, nos Estados Unidos, a encostar uma moeda nos pinos de um carregador de celular que estava em uma tomada. A sugestão foi feita pela Alexa após a garota solicitar "um desafio".

"Insira o carregador do celular até a metade em uma tomada na parede e depois toque com uma moeda na parte exposta dos pinos", recomendou a assistente. A Amazon disse que consertou o erro assim que foi acionada e soube do problema.

Desesperada com a situação, a mãe da criança - Kristin Livdahl - desabafou no twitter: "Estávamos fazendo alguns desafios de exercícios físicos como ficar deitada ou rolar segurando um sapato com os pés passados por um professor no YouTube um pouco antes. Ela queria mais um (desafio)", descreveu, afirmando que o alto-falante Echo (acoplado a Alexa) sugeriu participar de um desafio "encontrado na internet".

Em tempo: o jogo sugerido pelo sistema é conhecido como "o desafio da moeda", e começou a circular no TikTok e outras redes sociais há cerca de um ano. Nada inocente, a brincadeira usa metais, que conduzem eletricidade e o contato com pinos ligados à rede elétrica pode provocar choques e incêndios.

Em comunicado enviado à BBC, a Amazon afirmou que fez uma atualização na Alexa para evitar que a assistente virtual fizesse essa recomendação no futuro.

"A confiança do cliente é o centro de tudo que nós fazemos e a Alexa é pensada para passar informações precisas, relevantes e úteis aos nossos consumidores", diz o comunicado.