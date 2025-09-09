Cultura

Academia Espírito-Santense de Letras celebra 104 anos com festa e homenagens

Comemorações reúnem escritores, acadêmicos e leitores em encontros gratuitos e abertos ao público

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:30

Sede da Academia Espírito-santense de Letras em Vitória

A mais antiga instituição literária do Espírito Santo completa 104 anos neste mês com uma programação especial para marcar a data. Desta terça-feira (9) a quinta (11), Academia Espírito-Santense de Letras (AEL) vai realizar eventos que reúnem debates, homenagens, lançamentos de livros e apresentações culturais em Vitória.

Nesta terça (9), acontece o 1º Fórum das Academias de Letras do Espírito Santo, com atividades em dois momentos. À tarde, a programação será realizada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, das 13h às 16h. E à noite, das 18h30 às 21h30, o encontro segue para o Palácio da Cultura Sônia Cabral, na Cidade Alta.

O evento terá a presença de Carlos Nejar, representante da Academia Brasileira de Letras e também membro da AEL. A programação inclui a assinatura da Carta de Vitória sobre a Cultura, palestra do professor Francisco Aurélio Ribeiro, apresentações musicais e o lançamento de duas obras: “Escritos de Literatura e de História do Espírito Santo”, de Francisco Aurélio Ribeiro, e “Invenção do Tempo: A Poética de Carlos Nejar”, de Oscar Gama Filho.

Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Espírito-santense de Letras

Festa de 104 anos

A solenidade oficial de aniversário da Academia será na quinta-feira (11), das 18h30 às 21h30, também no Palácio da Cultura Sônia Cabral, com entrada gratuita. A noite contará com apresentação da Orquestra de Violões da Fames, um Sarau Poético do Coletivo “Diversidade Literária”, além de homenagens especiais.

Entre os destaques, a escritora Neida Lucia Morais, decana da AEL, será celebrada com a entrega de uma placa comemorativa. Também haverá a entrega do título de Amigo da Academia Espírito-Santense de Letras.

Concurso literário

As comemorações incluem ainda o concurso “Eu li um Autor Capixaba”, que incentiva estudantes do ensino fundamental e médio - de escolas públicas e privadas - a conhecerem obras de escritores do Espírito Santo.

Os vencedores serão premiados com certificados, medalhas, revistas e livros. A entrega acontece no dia 9 de outubro, às 18h30, na Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória.

Ester Abreu Vieira de Oliveira, presidente da Academia Espírito-santense de Letras

Uma história centenária

Fundada em 4 de setembro de 1921, a Academia Espírito-Santense de Letras tem sede na Praça João Clímaco, no Centro de Vitória, e reúne intelectuais de diferentes áreas, como escritores, poetas, juristas, jornalistas, professores e pesquisadores.

Ao longo de mais de um século, a AEL se consolidou como referência na valorização da literatura capixaba, no incentivo à formação de leitores e escritores e na preservação da memória cultural do Espírito Santo.

Programação

09 de setembro (terça-feira)

13h - Acolhimento na Comissão de Turismo

Acolhimento na Comissão de Turismo 14h - Sessão Ordinária no Plenário

Sessão Ordinária no Plenário 16h - Coquetel

Coquetel Horário: 18h30 às 21h30

18h30 às 21h30 Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Cidade Alta, Centro, Vitória

Palácio da Cultura Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Cidade Alta, Centro, Vitória 1- Formação da mesa com Dr. Carlos Nejar, representante da Academia Brasileira de Letras (ABL) e da Academia Espírito-santense de Letras (AEL), Dr Francisco Aurélio Ribeiro, presidente de honra da AEL e Dra. Ester Abreu Vieira de Oliveira, presidente da AEL

2 - Hino Nacional e do Espírito Santo

3 - Palestra do Professor Dr. Francisco Aurélio Ribeiro: “A origem e a fundação das Academias de Letras”

4 - Palavra dos (das) presidentes das Academias presentes (3 a 5m)

5 - Palavra da presidente da AEL

6 - Carta de Vitória sobre a Cultura

7- Apresentação Musical: Luciano Máximo – Presidente da Academia de Letras de Linhares e Acadêmico Correspondente da AEL

8 – Lançamento dos livros “Escritos de Literatura e de História do Espírito Santo”, de Francisco Aurélio Ribeiro; e “Invenção do Tempo: A Poética de Carlos Nejar”, de Oscar Gama Filho

9 - Exposição de livros

Cerimonialista: Dra. Margarethe Gonçalvez Perdezini





FESTA DOS 104 ANOS DA ACADEMIA ESPÍRITO-SANTENSE DE LETRAS

Data: 11 de setembro (quinta-feira)

Horário: 18h30 às 21h30

18h30 às 21h30 Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Cidade Alta, Centro, Vitória

Palácio da Cultura Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Cidade Alta, Centro, Vitória Entrada: gratuita

gratuita Programação:

1 - Abertura com formação de mesa

2 - Execução do Hino Nacional e do Espírito Santo

3 - Palavra da Presidente da AEL, Ester Abreu Vieira de Oliveira

4 - Apresentação musical: Orquestra de Violões da Fames

5 - Homenagens a Neida Lucia Morais, “a decana da AEL”; fala do presidente de honra professor Francisco Aurélio Ribeiro e entrega da placa comemorativa

6 - Entrega do Título de Amigo da Academia Espírito-santense de Letras

7 - Palavras das autoridades

8 – Sarau Poético do Coletivo de Escritores “Diversidade Literária” – organização de Advanir Rosa

9 - Encerramento

Cerimonialista: Dr. Anaximandro Amorim, membro da AEL

Mais informações

1º FÓRUM DAS ACADEMIAS DE LETRAS DO ESPÍRITO SANTO

Data: 9 de setembro (terça-feira)

9 de setembro (terça-feira)

Horário: das 13h às 16h

das 13h às 16h

Local: Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória

