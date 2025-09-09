Editorias do Site
Redes Sociais

Academia Espírito-Santense de Letras celebra 104 anos com festa e homenagens

Comemorações reúnem escritores, acadêmicos e leitores em encontros gratuitos e abertos ao público

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 17:30

Sede da Academia Espírito-santense de Letras em Vitória
Sede da Academia Espírito-santense de Letras em Vitória Crédito: AEL

A mais antiga instituição literária do Espírito Santo completa 104 anos neste mês com uma programação especial para marcar a data. Desta terça-feira (9) a quinta (11), Academia Espírito-Santense de Letras (AEL) vai realizar eventos que reúnem debates, homenagens, lançamentos de livros e apresentações culturais em Vitória.

Nesta terça (9), acontece o 1º Fórum das Academias de Letras do Espírito Santo, com atividades em dois momentos. À tarde, a programação será realizada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, das 13h às 16h. E à noite, das 18h30 às 21h30, o encontro segue para o Palácio da Cultura Sônia Cabral, na Cidade Alta.

O evento terá a presença de Carlos Nejar, representante da Academia Brasileira de Letras e também membro da AEL. A programação inclui a assinatura da Carta de Vitória sobre a Cultura, palestra do professor Francisco Aurélio Ribeiro, apresentações musicais e o lançamento de duas obras: “Escritos de Literatura e de História do Espírito Santo”, de Francisco Aurélio Ribeiro, e “Invenção do Tempo: A Poética de Carlos Nejar”, de Oscar Gama Filho.

Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Espírito-santense de Letras
Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Espírito-santense de Letras Crédito: Arquivo pessoal

Festa de 104 anos

A solenidade oficial de aniversário da Academia será na quinta-feira (11), das 18h30 às 21h30, também no Palácio da Cultura Sônia Cabral, com entrada gratuita. A noite contará com apresentação da Orquestra de Violões da Fames, um Sarau Poético do Coletivo “Diversidade Literária”, além de homenagens especiais.

Entre os destaques, a escritora Neida Lucia Morais, decana da AEL, será celebrada com a entrega de uma placa comemorativa. Também haverá a entrega do título de Amigo da Academia Espírito-Santense de Letras.

Concurso literário

As comemorações incluem ainda o concurso “Eu li um Autor Capixaba”, que incentiva estudantes do ensino fundamental e médio - de escolas públicas e privadas - a conhecerem obras de escritores do Espírito Santo.

Os vencedores serão premiados com certificados, medalhas, revistas e livros. A entrega acontece no dia 9 de outubro, às 18h30, na Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória.

Ester Abreu Vieira de Oliveira, presidente da Academia Espírito-santense de Letras
Ester Abreu Vieira de Oliveira, presidente da Academia Espírito-santense de Letras Crédito: Arquivo pessoal

Uma história centenária

Fundada em 4 de setembro de 1921, a Academia Espírito-Santense de Letras tem sede na Praça João Clímaco, no Centro de Vitória, e reúne intelectuais de diferentes áreas, como escritores, poetas, juristas, jornalistas, professores e pesquisadores.

Ao longo de mais de um século, a AEL se consolidou como referência na valorização da literatura capixaba, no incentivo à formação de leitores e escritores e na preservação da memória cultural do Espírito Santo.

Programação

  • 09 de setembro (terça-feira)
  • 13h - Acolhimento na Comissão de Turismo
  • 14h - Sessão Ordinária no Plenário 
  • 16h - Coquetel
  • Horário: 18h30 às 21h30
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Cidade Alta, Centro, Vitória 
  • 1- Formação da mesa com Dr. Carlos Nejar, representante da Academia Brasileira de Letras (ABL) e da Academia Espírito-santense de Letras (AEL), Dr Francisco Aurélio Ribeiro, presidente de honra da AEL e Dra. Ester Abreu Vieira de Oliveira, presidente da AEL 
  • 2 - Hino Nacional e do Espírito Santo
  • 3 - Palestra do Professor Dr. Francisco Aurélio Ribeiro: “A origem e a fundação das Academias de Letras”
  • 4 - Palavra dos (das) presidentes das Academias presentes (3 a 5m)
  • 5 - Palavra da presidente da AEL
  • 6 - Carta de Vitória sobre a Cultura
  • 7- Apresentação Musical: Luciano Máximo – Presidente da Academia de Letras de Linhares e Acadêmico Correspondente da AEL
  • 8 – Lançamento dos livros “Escritos de Literatura e de História do Espírito Santo”, de Francisco Aurélio Ribeiro; e “Invenção do Tempo: A Poética de Carlos Nejar”, de Oscar Gama Filho
  • 9 - Exposição de livros
  • Cerimonialista: Dra. Margarethe Gonçalvez Perdezini

    • FESTA DOS 104 ANOS DA ACADEMIA ESPÍRITO-SANTENSE DE LETRAS
  • Data: 11 de setembro (quinta-feira)
  • Horário: 18h30 às 21h30
  • Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Cidade Alta, Centro, Vitória 
  • Entrada: gratuita 
  • Programação:
  • 1 - Abertura com formação de mesa
  • 2 - Execução do Hino Nacional e do Espírito Santo
  • 3 - Palavra da Presidente da AEL, Ester Abreu Vieira de Oliveira
  • 4 - Apresentação musical: Orquestra de Violões da Fames 
  • 5 - Homenagens a Neida Lucia Morais, “a decana da AEL”; fala do presidente de honra professor Francisco Aurélio Ribeiro  e entrega da placa comemorativa 
  • 6 - Entrega do Título de Amigo da Academia Espírito-santense de Letras
  • 7 - Palavras das autoridades
  • 8 – Sarau Poético do Coletivo de Escritores “Diversidade Literária” – organização de Advanir Rosa
  • 9 - Encerramento 
  • Cerimonialista: Dr. Anaximandro Amorim, membro da AEL

Mais informações

  • 1º FÓRUM DAS ACADEMIAS DE LETRAS DO ESPÍRITO SANTO
    • Data: 9 de setembro (terça-feira)
    • Horário: das 13h às 16h
    • Local: Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Avenida Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Capixabas Budah, Noventa e Joabe Reis brilham no palco do The Town 2025

Capixabas Budah, Noventa e Joabe Reis brilham no palco do The Town 2025

Imagem - Pabllo Vittar se joga de palco, mas plateia não a segura

Pabllo Vittar se joga de palco, mas plateia não a segura

Imagem - Exposição nacional “Línguas Africanas” chega ao ES com entrada gratuita

Exposição nacional “Línguas Africanas” chega ao ES com entrada gratuita

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 5 dicas de cortes masculinos para quem busca praticidade

5 dicas de cortes masculinos para quem busca praticidade
Imagem - 3 receitas simples e deliciosas de cachorro-quente

3 receitas simples e deliciosas de cachorro-quente
Imagem - 4 dicas e tendências para casamentos na primavera

4 dicas e tendências para casamentos na primavera