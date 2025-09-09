Academia Espírito-Santense de Letras celebra 104 anos com festa e homenagens

Sede da Academia Espírito-santense de Letras em Vitória Crédito: AEL
A mais antiga instituição literária do Espírito Santo completa 104 anos neste mês com uma programação especial para marcar a data. Desta terça-feira (9) a quinta (11), Academia Espírito-Santense de Letras (AEL) vai realizar eventos que reúnem debates, homenagens, lançamentos de livros e apresentações culturais em Vitória.
Nesta terça (9), acontece o 1º Fórum das Academias de Letras do Espírito Santo, com atividades em dois momentos. À tarde, a programação será realizada na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, das 13h às 16h. E à noite, das 18h30 às 21h30, o encontro segue para o Palácio da Cultura Sônia Cabral, na Cidade Alta.
O evento terá a presença de Carlos Nejar, representante da Academia Brasileira de Letras e também membro da AEL. A programação inclui a assinatura da Carta de Vitória sobre a Cultura, palestra do professor Francisco Aurélio Ribeiro, apresentações musicais e o lançamento de duas obras: “Escritos de Literatura e de História do Espírito Santo”, de Francisco Aurélio Ribeiro, e “Invenção do Tempo: A Poética de Carlos Nejar”, de Oscar Gama Filho.
Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Espírito-santense de Letras Crédito: Arquivo pessoal
Festa de 104 anos
A solenidade oficial de aniversário da Academia será na quinta-feira (11), das 18h30 às 21h30, também no Palácio da Cultura Sônia Cabral, com entrada gratuita. A noite contará com apresentação da Orquestra de Violões da Fames, um Sarau Poético do Coletivo “Diversidade Literária”, além de homenagens especiais.
Entre os destaques, a escritora Neida Lucia Morais, decana da AEL, será celebrada com a entrega de uma placa comemorativa. Também haverá a entrega do título de Amigo da Academia Espírito-Santense de Letras.
Concurso literário
As comemorações incluem ainda o concurso “Eu li um Autor Capixaba”, que incentiva estudantes do ensino fundamental e médio - de escolas públicas e privadas - a conhecerem obras de escritores do Espírito Santo.
Os vencedores serão premiados com certificados, medalhas, revistas e livros. A entrega acontece no dia 9 de outubro, às 18h30, na Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória.
Ester Abreu Vieira de Oliveira, presidente da Academia Espírito-santense de Letras Crédito: Arquivo pessoal
Uma história centenária
Fundada em 4 de setembro de 1921, a Academia Espírito-Santense de Letras tem sede na Praça João Clímaco, no Centro de Vitória, e reúne intelectuais de diferentes áreas, como escritores, poetas, juristas, jornalistas, professores e pesquisadores.
Ao longo de mais de um século, a AEL se consolidou como referência na valorização da literatura capixaba, no incentivo à formação de leitores e escritores e na preservação da memória cultural do Espírito Santo.
Programação
09 de setembro (terça-feira)
13h - Acolhimento na Comissão de Turismo
14h - Sessão Ordinária no Plenário
16h - Coquetel
Horário: 18h30 às 21h30
Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral, Praça João Clímaco, Cidade Alta, Centro, Vitória
1- Formação da mesa com Dr. Carlos Nejar, representante da Academia Brasileira de Letras (ABL) e da Academia Espírito-santense de Letras (AEL), Dr Francisco Aurélio Ribeiro, presidente de honra da AEL e Dra. Ester Abreu Vieira de Oliveira, presidente da AEL
2 - Hino Nacional e do Espírito Santo
3 - Palestra do Professor Dr. Francisco Aurélio Ribeiro: “A origem e a fundação das Academias de Letras”
4 - Palavra dos (das) presidentes das Academias presentes (3 a 5m)
5 - Palavra da presidente da AEL
6 - Carta de Vitória sobre a Cultura
7- Apresentação Musical: Luciano Máximo – Presidente da Academia de Letras de Linhares e Acadêmico Correspondente da AEL
8 – Lançamento dos livros “Escritos de Literatura e de História do Espírito Santo”, de Francisco Aurélio Ribeiro; e “Invenção do Tempo: A Poética de Carlos Nejar”, de Oscar Gama Filho