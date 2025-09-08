Editorias do Site
Redes Sociais

Pabllo Vittar se joga de palco, mas plateia não a segura

Cantora ficou fora de cena por cerca de 10 segundos, mas se recuperou e voltou sorridente

Redação

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08:29

A cantora Pabllo Vittar ao se arremessar de palco durante show em Goiânia, em 2025
A cantora Pabllo Vittar ao se arremessar de palco durante show em Goiânia, em 2025 Crédito: Ian Maenfeld/Folhapress/X/@dougIost

Pabllo Vittar chamou atenção por conta de um vídeo em que aparece pulando em direção a uma multidão, mas indo ao chão. O fato ocorreu durante apresentação na casa de shows Roxy, em Goiânia, na sexta-feira, 5.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que a cantora girou sua cabeça e rodou seu cabelo em alta velocidade por diversas vezes antes de decidir pular em direção à plateia, virando-se de costas.

Pego de surpresa, a maior parte do público não conseguiu segurá-la. Cerca de 10 segundos depois, Pabllo reapareceu sorridente e contou com a ajuda de seguranças para subir de volta ao palco.

A cantora seguiu normalmente com o show. Até o momento, Pabllo Vittar não se manifestou sobre o ocorrido. Assista a outro ângulo do momento abaixo.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Paolla Oliveira diz que diagnóstico de demência do pai foi motivo para saída da Grande Rio

Paolla Oliveira diz que diagnóstico de demência do pai foi motivo para saída da Grande Rio

Imagem - Taylor Swift não aparece em jogo da NFL na arena Corinthians e frustra expectativa de fãs

Taylor Swift não aparece em jogo da NFL na arena Corinthians e frustra expectativa de fãs

Imagem - Roberta Miranda critica mãe de Marília Mendonça: 'Só pensa em dinheiro'

Roberta Miranda critica mãe de Marília Mendonça: 'Só pensa em dinheiro'

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Aniversário de Vitória: 7 lugares para aproveitar na capital do ES

Aniversário de Vitória: 7 lugares para aproveitar na capital do ES
Imagem - Green Day faz punk moleque no The Town com críticas a Trump e ao governo paulista

Green Day faz punk moleque no The Town com críticas a Trump e ao governo paulista
Imagem - Humberto Carrão fala sobre doença do pai, que faz quimioterapia: 'Não precisei de laboratório'

Humberto Carrão fala sobre doença do pai, que faz quimioterapia: 'Não precisei de laboratório'