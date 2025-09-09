Exposição nacional “Línguas Africanas” chega ao ES com entrada gratuita

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10:00
A partir de terça-feira (09), às 19h, o Palácio Anchieta, em Vitória, abre as portas para a exposição “Línguas africanas que fazem o Brasil – Itinerância Espírito Santo”. A mostra convida o público a conhecer, por meio de instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas, a influência decisiva das línguas africanas na formação do português e na cultura brasileira. A entrada é gratuita.
Idiomas de povos da África Subsaariana, como o iorubá, o ewe-fon e as línguas do grupo banto, moldaram profundamente o vocabulário, a pronúncia e a entonação do português falado no Brasil, mesmo que muitos falantes desconheçam essa origem.
Esse legado é fruto da presença forçada de cerca de 4,8 milhões de africanos trazidos ao país entre os séculos 16 e 19, no período escravocrata. Além do idioma, essa influência se manifesta na música, nas festas populares, na arquitetura e nas práticas religiosas.
Logo na entrada, o público será recebido por 15 palavras de origem africana , entre elas marimbondo, dendê, canjica, minhoca e caçula, impressas em estruturas ovais de madeira suspensas no espaço. Elas também poderão ser ouvidas.
Outro destaque é o tecido criado pelo artista baiano J. Cunha, estampado com a frase “Civilizações Bantu”, que vestiu o bloco afro Ilê Aiyê no Carnaval de 1996. Suspensos pelo espaço, 20 mil búzios reforçam a conexão espiritual das culturas afro-brasileiras, enquanto símbolos adinkras espalhados pelas paredes remetem à tradição do povo Ashanti, ainda hoje presente em elementos arquitetônicos no Brasil.
Entre as obras em destaque estão as videoinstalações da artista fluminense Aline Motta. Em Corpo Celeste III, projetada em larga escala no chão, a artista valoriza grafias centro-africanas do povo bakongo. Já em Corpo Celeste V, criada especialmente para o Museu da Língua Portuguesa, provérbios em diferentes idiomas africanos ganham movimento nas paredes, dialogando com o trabalho anterior.
A escultora baiana Rebeca Carapiá, reconhecida pela nova geração das artes visuais, apresenta criações em metal que evocam frequências e grafias afrocentradas. A mostra também revisita músicas populares como Escravos de Jó e Abre a roda, tindolelê, revelando raízes africanas nos versos.
Segundo o curador Tiganá Santana, apoiado nas pesquisas da professora Yeda Pessoa de Castro, a convivência entre escravizados crioulos, ladinos e mulheres negras foi decisiva para a integração linguística e cultural.
A exposição também explora expressões não-verbais das culturas africanas. Tranças que serviam como mapas de fuga durante a escravidão, turbantes que indicam posições hierárquicas no candomblé e criações da designer Goya Lopes, inspiradas nas capulanas de Moçambique, evidenciam a força estética e simbólica dessa herança.
A cenografia traz ainda tambores acompanhados por projeções de mar e trechos da obra de Lélia Gonzalez, nos quais a intelectual cunhou o termo “pretuguês”. Esse ambiente se conecta às esculturas de Rebeca Carapiá e convida à imersão. Já em uma sala de cinema interativa, os visitantes ativam imagens ao pronunciar palavras como axé, afoxé, zumbi e acarajé.
A mostra reúne registros de Clementina de Jesus, materiais da Missão de Pesquisas Folclóricas liderada por Mário de Andrade, entrevistas de linguistas como Félix Ayoh’Omidire, Margarida Petter e Laura Álvarez López, além de apresentações do bloco Ilú Obá De Min e da Orkestra Rumpilezz. Também será exibido o vídeo Encomendador de Almas, de Eustáquio Neves, que retrata a vida de Crispim, liderança quilombola no Vale do Jequitinhonha.
Entre os sons que ecoam pela mostra estão os cânticos em iorubá, fom, quimbundo e quicongo, gravados nos anos 1940 na Bahia pelo linguista Lorenzo Dow Turner e preservados pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Dois filmes sobre o Quilombo Cafundó, incluindo um inédito, aprofundam o estudo sobre a língua cupópia.
Com curadoria do músico e filósofo Tiganá Santana, a itinerância reúne importantes nomes da arte contemporânea brasileira e também artistas capixabas como Castiel Vitorino Brasileiro, Natan Dias e Jaíne Muniz. A exposição fica aberta ao público até 14 de dezembro de 2025, com recursos de acessibilidade como audiodescrição, Libras e acessibilidade motora.
Após receber mais de 240 mil visitantes no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, “Línguas Africanas” chega ao Espírito Santo em uma ação do Instituto Cultural Vale e do Museu Vale, com concepção do Museu da Língua Portuguesa. A mostra conta ainda com apoio da Secult-ES, patrocínio da Vale e realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta