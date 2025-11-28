Natal em Vitória

Abertura da pista de gelo na Praça do Papa é adiada por falha em equipamento

Prefeitura explicou o adiamento e garantiu nova data para a atração, após os ajustes necessários para receber o público com segurança

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:51

Decoração de Natal na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Prefeitura de Vitória informou, na tarde desta sexta-feira (28), que a pista de gelo da Vila de Natal na Praça do Papa não será inaugurada hoje, como estava previsto. A estreia da atração foi adiada para o próximo domingo (30).

De acordo com a nota enviada pela administração municipal, o adiamento se deve a um problema no transformador que alimenta a estrutura da pista.

“Em virtude de um problema no transformador que alimenta a pista de gelo da Vila de Natal da Praça do Papa, a atração será inaugurada apenas no próximo domingo (30). A PMV lamenta o ocorrido e pondera que não mede esforços para garantir a segurança e a diversão do público”

Apesar do adiamento da pista, a Vila de Natal segue funcionando normalmente nesta sexta, com decoração especial, espaços temáticos e demais atrações preparadas para o público. A programação inclui ainda o show da Fat Family, marcado para às 18h30.

