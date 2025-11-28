Abertura da pista de gelo na Praça do Papa é adiada por falha em equipamento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:51
A Prefeitura de Vitória informou, na tarde desta sexta-feira (28), que a pista de gelo da Vila de Natal na Praça do Papa não será inaugurada hoje, como estava previsto. A estreia da atração foi adiada para o próximo domingo (30).
De acordo com a nota enviada pela administração municipal, o adiamento se deve a um problema no transformador que alimenta a estrutura da pista.
Apesar do adiamento da pista, a Vila de Natal segue funcionando normalmente nesta sexta, com decoração especial, espaços temáticos e demais atrações preparadas para o público. A programação inclui ainda o show da Fat Family, marcado para às 18h30.
