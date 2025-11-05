Inspiração

A história de superação do capixaba que já passou fome e hoje brilha no The Voice Portugal

Aos 23 anos, Manoel Mattos emocionou jurados e o público ao interpretar “Glimpse of Us” e mostrar que a música foi sua salvação

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:50

Manoel Mattos teve uma vida repleta de superações até chegar ao palco do The Voice Crédito: Reprodução/Youtube/The Voice Portugal/Arquivo Pessoal

“A música me salvou”

Quando o capixaba Manoel Mattos, de 23 anos, subiu ao palco do The Voice Portugal 2025 para cantar “Glimpse of Us”, de Joji, não imaginava que sua apresentação faria não só a técnica Sónia Tavares - e boa parte dos jurados - chorar, mas todos que puderam conhecer parte de sua história. E olha... bota superação nisso.

Sim, a cadeira virou, a emoção tomou conta, e do outro lado do oceano, a família de Manoel assistia tudo em vídeo, em silêncio, orgulhosa. O que o público português viu foi o talento de um jovem cantor brasileiro. Mas o que Manoel trazia dentro de si era muito mais: uma história de dor, fé e recomeço.

Infância difícil e o poder de um violão

Nascido e criado em Barramares, Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, Manoel teve uma infância marcada por perdas e dificuldades. “Perdi uma irmã por causa do tráfico, outra quando tinha só seis meses de vida. Meus pais se separaram quando eu tinha uns dez anos, e foi um período muito complicado. Passamos muita dificuldade financeira”, lembra.

Manoel e a família nas falésias de Marataízes Crédito: Arquivo Pessoal

Entre idas e vindas, morou com o pai, depois com a mãe, e chegou a viver na roça, em Santa Leopoldina. “Passei fome, morei de favor na casa de uma amiga da igreja. Minha única refeição, muitas vezes, era na escola. Os professores foram incríveis comigo, entenderam minha realidade”.

A educação sempre foi um agente transformador

Foi também na escola que Manoel descobriu que a música e um violão mudaria seu destino. Segundo o capixaba, o instrumento não apenas foi seu melhor amigo em diversos momentos, mas também a chave para sair de uma depressão.

Minha mãe sempre dizia que eu tinha jeito para a música. Eu levava o violão pra aula, tocava até de madrugada, dormia com o instrumento do lado. Comecei a dar aula de violão sem ter um violão. Tocava o dos meus alunos. O violão me salvou da depressão

Aos 13 anos, Manoel conseguiu seu primeiro emprego em uma padaria, ajudando no sustento da família em meio às dificuldades. Na juventude, passou a dar aulas de violão, unindo o sonho de viver da música com a necessidade de garantir uma renda extra.

Manoel faz sucessos nas praças de Portugal Crédito: Arquivo Pessoal

O professor de história da escola Mário Gurgel, Victor Brito Pessotti, já notava o dom especial de Manoel. "Não demorou muito para todos vermos como o Manoel é talentoso, sempre voluntarioso, alegre, simpático e dedicado; era comum entrar em sala e o ver com o violão em mãos. Em todos os eventos culturais e oficiais da escola ele se voluntariava para tocar e era sempre uma festa. O Manoel sempre brilhou, era fácil ver isso".

Primeiro lugar em Engenharia Civil na Ufes

Em meio às dificuldades, Manoel sempre foi um aluno dedicado. Estudou na Escola Estadual Mário Gurgel e chegou a ser aprovado em primeiro lugar em Engenharia Civil na Ufes. E mesmo com o destino traçado, percebeu que ainda não era o que ele amava fazer na vida. Mais uma vez a música falou mais alto.

Eu vinha de escola pública e passar na faculdade que eu queria foi uma vitória. Mas percebi que não era o que eu queria pra vida. Não era o meu sonho

Família de Manoel apoiou quando decidiu se mudar para Portugal Crédito: Arquivo Pessoal

Decidido a seguir outro caminho, trancou o curso e começou a trabalhar como garçom em eventos no Espírito Santo. Desde aquela época, já namorava Ketuly Oliveira de Andrade, sua atual noiva e parceira de todas as viradas de vida.

“A gente se conheceu ainda no Ensino Médio e depois que saímos da escola, começamos a juntar dinheiro para tentar a vida em Portugal. Ela trabalhava comigo no restaurante, e fomos com a cara e a coragem”, conta Manoel.

Manoel e a noiva Ketuly antes de embarcarem rumo a Portugal Crédito: Arquivo Pessoal

Portugal e a chance da virada

Morando há pouco mais de dois anos em Torres Vedras, distrito de Lisboa, Manoel passou a viver exclusivamente de música, tocando em praças públicas, bares e casamentos. Foi então que, em um belo dia, Ketuly incentivou o noivo a se inscrever no The Voice Portugal.

“Eu já queria participar desde o Brasil, mas não tinha tempo pra focar nisso. Aqui consegui viver só de música. Minha noiva insistiu para eu me inscrever, e um amigo também estava tentando. Aí resolvi mandar o vídeo.”

Manoel Mattos com Murilo Rosa Crédito: Arquivo Pessoal

Depois de passar pelos testes e ter aulas com um vocal coach, Manoel foi confirmado no programa. Mas o que parecia ter dado tudo certo virou mais uma provação: uma gripe inesperada às vésperas do programa que quase comprometeu sua voz.

Antes da audição eu fiquei gripado, sem voz. Entreguei na mão de Deus e fiz o meu melhor. Poupei a voz, não fiz nem aquecimento no dia. Quando subi no palco, veio toda a minha família na cabeça. Fiquei calmo. E quando a cadeira virou, logo depois de uma nota difícil, eu soube que estava dominado

Manoel interpretou a música "Glimpse of Us", de Joji, no The Voice Portugal Crédito: Reprodução/The Voice Portugal

O que ele não sabia é que a produção havia combinado com sua família, em terras capixabas, para assistir à apresentação de forma online “Achei que eles não sabiam. Quando descobri, chorei muito. Meu irmão ficou tão emocionado que até perdeu o emprego para poder me ver”.

Hoje Manoel encara a visibilidade do programa com gratidão e serenidade. “Eu estou mais tranquilo agora. Muita gente me mandando mensagem, minha família muito feliz. O sofrimento da minha infância passo. Hoje eu me emociono por orgulho”.

Talento de Manoel sempre chamou atenção nos eventos que fazia Crédito: Arquivo pessoal

O capixaba que um dia deu aulas sem violão, passou fome e enfrentou o luto hoje representa o Espírito Santo em um dos maiores palcos musicais de Portugal. E se tivesse que resumir a própria história em uma frase, ele não hesita:

A música me deu um caminho quando eu achava que não tinha nenhum

