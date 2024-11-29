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Viagem internacional

7 atrações imperdíveis do Disney’s Typhoon Lagoon

Experimente o máximo de diversão aquática em um cenário que mistura natureza e adrenalina
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 16:44

O parque é o refúgio perfeito para quem busca um dia de descanso e aventura (Imagem: VIAVAL TOURS | Shutterstock)
O parque é o refúgio perfeito para quem busca um dia de descanso e aventura Crédito: Imagem: VIAVAL TOURS | Shutterstock
O Walt Disney World tem dois parques aquáticos. No Disney’s Typhoon Lagoon, diz a lenda que um tufão atravessou um tranquilo oásis tropical, mudando o local para sempre. Tanto que o símbolo do parque é um barco de pesca que ficou preso no topo de um morro. No centro, está uma das maiores piscinas de ondas do mundo. Para completar o cenário, há uma rica vegetação tropical e praias de areia branquinha.
Abaixo, confira algumas atrações imperdíveis do Disney’s Typhoon Lagoon!

1. Castaway Creek

Rio lento que dá a volta em todo o parque , com uma leve correnteza.

2. Crush ‘n’ Gusher

Montanha-russa aquática com 120 metros de comprimento e três opções diferentes de descida.
No parque da Disney, é possível aproveitar grandes aventuras aquáticas (Imagem: VIAVAL TOURS | Shutterstock)
No parque da Disney, é possível aproveitar grandes aventuras aquáticas Crédito: Imagem: VIAVAL TOURS | Shutterstock

3. Gangplank Falls

Toboágua cheio de curvas, cavernas e cachoeiras , para descer em grupo em uma boia gigante.

4. Humunga Kowabunga

Três toboáguas fechados e individuais, com uma queda de 65 metros a um ângulo de 60°.

5. Ketchakiddee Creek

Área só para as crianças, com piscinas rasinhas, minitoboáguas e outros brinquedos aquáticos.

6. Storm Slides

Três toboáguas individuais diferentes e cheios de curvas em alta velocidade.

7. Typhoon Lagoon Surf Pool

Maior piscina de ondas da América do Norte, com ondas de quase dois metros.
Por Patrícia Chemin – revista Qual Viagem

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