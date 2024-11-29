7 atrações imperdíveis do Disney’s Typhoon Lagoon

O Walt Disney World tem dois parques aquáticos. No Disney’s Typhoon Lagoon, diz a lenda que um tufão atravessou um tranquilo oásis tropical, mudando o local para sempre. Tanto que o símbolo do parque é um barco de pesca que ficou preso no topo de um morro. No centro, está uma das maiores piscinas de ondas do mundo. Para completar o cenário, há uma rica vegetação tropical e praias de areia branquinha.
Abaixo, confira algumas atrações imperdíveis do Disney’s Typhoon Lagoon!
1. Castaway Creek
Rio lento que dá a volta em todo o parque , com uma leve correnteza.
2. Crush ‘n’ Gusher
Montanha-russa aquática com 120 metros de comprimento e três opções diferentes de descida.
3. Gangplank Falls
Toboágua cheio de curvas, cavernas e cachoeiras , para descer em grupo em uma boia gigante.
4. Humunga Kowabunga
Três toboáguas fechados e individuais, com uma queda de 65 metros a um ângulo de 60°.
5. Ketchakiddee Creek
Área só para as crianças, com piscinas rasinhas, minitoboáguas e outros brinquedos aquáticos.
6. Storm Slides
Três toboáguas individuais diferentes e cheios de curvas em alta velocidade.
7. Typhoon Lagoon Surf Pool
Maior piscina de ondas da América do Norte, com ondas de quase dois metros.
Por Patrícia Chemin – revista Qual Viagem