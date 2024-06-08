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Turismo

Veja o que fazer e visitar em Florida Keys

No extremo sul da Flórida, esse famoso arquipélago reúne belas praias, recifes de corais e cidades tranquilas com um clima bem tropical
Portal Edicase

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Publicado em 08 de Junho de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Florida Keys é um famoso arquipélago Crédito: Julien Jean Zayatz | Shutterstock
No extremo sul da Flórida, esse famoso arquipélago reúne belas praias, recifes de corais e cidades tranquilas com um clima bem tropical. Entre a parte continental do estado e o Caribe, as Florida Keys são um destino que parece feito sob medida para quem quer relaxar e aproveitar aquele clima permanente de férias. As opções de lazer são inúmeras, desde mergulhar entre corais a curtir um drinque ao pôr do sol no ponto mais ao sul dos Estados Unidos.
Um grande diferencial deste arquipélago é que suas principais ilhas são ligadas ao continente pela Overseas Highway (Florida Keys Scenic Highway), com dezenas de pontes sobre o mar. Essa facilidade de acesso faz das Florida Keys um destino favorito para uma road trip .
A partir de Miami, são cerca de 90 km até o centro de Key Largo, a primeira cidade do arquipélago. De lá até Key West, a última comunidade do trajeto, são mais de 150 km de paisagens paradisíacas – e a estrada já é uma atração em si, com vistas de tirar o fôlego para o mar que varia entre tons de turquesa e verde-esmeralda. Mas não tenha pressa: a ideia desse roteiro é percorrer o caminho com calma, ao longo de vários dias, fazendo paradas em cada ilha.

Praias e corais

Uma das maiores barreiras de corais do mundo se estende paralelamente às Keys, protegida pelo Florida Keys National Marine Sanctuary, onde habitam peixes coloridos, tartarugas marinhas e outros animais. Em Key Largo, não deixe de conhecer o John Pennekamp Coral Reef State Park, o primeiro parque submarino dos Estados Unidos e um dos melhores pontos de mergulho da Flórida. Além das criaturas marinhas, ali está o Christ of the Abyss, uma estátua de bronze de Jesus Cristo no fundo do mar.
Para interagir com animais marinhos, vale conhecer o Theater of the Sea, em Islamorada, e o Dolphin Research Center, perto de Marathon. Islamorada também é lugar certo para fazer snorkeling, em águas calmas e cristalinas. E, a partir de Marathon, atravesse a famosa Seven Mile Bridge, a ponte mais longa e o trecho mais bonito de toda a Overseas Highway, e siga até o Bahia Honda State Park, onde está uma das melhores praias das Keys, a Sandspur Beach. Marathon também conta com outras belas praias, como a Sombrero Beach.
Imagem Edicase Brasil
Key west é conhecida por sua influência cubana e pela atmosfera leve e descontraída Crédito: John Panella | Shutterstock

Key West

Cidade mais ao sul dos Estados Unidos e destino da Overseas Highway, Key West é conhecida por sua influência cubana e por guardar uma atmosfera leve, descontraída e muito tropical. Um lugar que te convida a relaxar e desacelerar. Prepare-se para encontrar uma variedade de boutiques locais, cafés e restaurantes de frutos do mar. Na hora da sobremesa, não deixe de provar a especialidade do destino: a key lime pie, muito semelhante à torta de limão brasileira.
O mais famoso residente de Key West foi o escritor Ernest Hemingway, cuja casa, erguida em estilo colonial espanhol, foi transformada em museu. Uma curiosidade: a propriedade é habitada por dezenas de gatos que possuem seis dedos, um traço genético raro, e são descendentes de um gato que pertenceu a Hemingway.

Dry Tortugas

Em Key West, confira também o agito na Duval Street e admire o pôr do sol na Mallory Square. Há ainda mais um lugar para visitar nas Keys: o Parque Nacional de Dry Tortugas, que fica a cerca de 100 km de Key West, na ponta mais remota do arquipélago, acessível apenas por barco ou hidroavião. O local consiste em 260 km² de um mar turquesa cristalino, perfeito para mergulhar ou flutuar com snorkel, e sete ilhas pequenas. Na principal, Garden Key, há uma área para camping. Os barcos atracam no píer de Garden Key, onde está o histórico Forte Jefferson, de 1846.

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