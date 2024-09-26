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Celebração

6 simpatias para o Dia de São Cosme e Damião

Aprenda rituais para homenagear os santos e atrair desejos com práticas fáceis
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 09:36

São Cosme e Damião são conhecidos por operarem milagres (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock)
São Cosme e Damião são conhecidos por operarem milagres Crédito: Imagem: Luis Fraga | Shutterstock
Em 26 e 27 de setembro é celebrado o ‘Dia de São Cosme e Damião’, santos padroeiros dos cirurgiões, médicos, farmacêuticos e crianças. Cultuados em diferentes crenças no Brasil, como no catolicismo e nas religiões de matriz africana, os irmãos gêmeos ficaram conhecidos na história por operarem milagres e, atualmente, são homenageados por sua dedicação a Cristo e ao ofício da medicina.
Segundo a crença, o trabalho como médico de Cosme e Damião ficou bastante conhecido porque, supostamente, eles curavam pessoas operando milagres, como a cura de paralíticos e de pessoas cegas. Eles faziam isso sem cobrar nada e totalmente voluntário, convertendo várias pessoas ao cristianismo.

Perseguição aos santos

Por viverem em uma época difícil para os cristãos e atribuírem todos os milagres a Jesus, Cosme e Damião foram perseguidos por Lísias, governador da Cilícia (antiga região na costa sul da Ásia Menor), que autorizou a prisão deles e os condenou à morte.
Conforme a crença, eles teriam sido lançados ao mar para se afogarem, mas sobreviveram, então, foram colocados em uma fogueira, mas não se queimaram. Não satisfeitos, os torturadores teriam crucificado, apedrejado e alvejado com flechas os corpos dos santos, mas, ainda assim, eles sobreviveram. Por fim, Cosme e Damião teriam sido decapitados e enterrados em Círio, na Síria.

Cosme e Damião nas religiões de matriz africana

No Brasil, a devoção a São Cosme e Damião passou por um sincretismo religioso (prática religiosa que provém da fusão de outras). Por isso, os santos são cultuados também pelas religiões de matriz africana, como a umbanda e o candomblé, em que são associados às divindades Ibeji, orixás gêmeos filhos de Xangô e Iansã.
Outra característica das religiões é que, diferentemente do catolicismo, o dia aos santos é celebrado em 27 de setembro, como era antes do Calendário Romano, em 1969. Além disso, por serem vistos como os protetores das crianças, é comum neste dia distribuírem nos templos doces para os pequenos.
Simpatias para São Cosme e Damião incluem doces para os santos (Imagem: Soslan B | Shutterstock)
Simpatias para São Cosme e Damião incluem doces para os santos Crédito: Imagem: Soslan B | Shutterstock

Simpatias para São Cosme e Damião

A seguir, aprenda simpatias para serem feitas aos santos nestas datas e atraia os seus desejos!

Simpatia para acalmar as crianças

Materiais

  • 1 imagem de São Cosme e Damião
  • 1 papel branco
  • 1 lápis
  • 7 bombons de chocolate sem o papel
  • 1 pratinho de louça branco
  • 21 velas coloridas, exceto preto e vermelho

Modo de fazer

Escolha um local da casa em que colocará a simpatia. Então, acenda uma vela ao lado da imagem. Depois, escreva o nome da criança no papel sete vezes, coloque no prato e disponha os bombons sobre ele. Ofereça a São Cosme e Damião e coloque o prato aos pés da imagem, reforçando o seu pedido para que a criança se acalme e fique tranquila. Deixe a simpatia no mesmo lugar por 21 dias, sempre acendendo uma nova vela. Terminado os 21 dias, pegue o prato com os bombons e deixe-o ao pé de uma árvore florida.

Simpatia para atrair novos relacionamentos amorosos

Materiais

  • 1 vela rosa
  • 1 lápis
  • 1 papel branco
  • Mel

Modo de fazer

Acenda a vela para São Cosme e Damião. No papel, escreva que você quer um relacionamento amoroso, sem colocar o nome de ninguém e apenas focando no amor . Dobre e coloque-o com a vela acesa. Jogue mel sobre o papel e faça uma oração pedindo para os santos um novo amor. Deixe a vela queimar até o final, tomando cuidado para não queimar o papel. Depois, descarte normalmente o papel.

Simpatia para curar doenças

Materiais

  • 1 bolo
  • 2 refrigerantes
  • 1 vela rosa
  • 1 vela azul

Modo de fazer

Para pedir a São Cosme e Damião pela cura de doenças, basta fazer um bolo, focando toda a sua fé no desejo enquanto prepara o doce. Depois, entregue aos santos em uma praça ou jardim com os refrigerantes e as velas acesas – com cuidado para não causar incêndios. Ofereça tudo a Cosme e Damião, pedindo pela cura da enfermidade e depois siga sem olhar para trás.
Simpatia pode ser feita para não faltar dinheiro em casa (Imagem: Singkham | Shutterstock)
Simpatia pode ser feita para não faltar dinheiro em casa Crédito: Imagem: Singkham | Shutterstock

Simpatia para não faltar dinheiro

Materiais

  • 2 moedas
  • 2 balas

Modo de fazer

Coloque as moedas e as balas debaixo de uma árvore, em um parque, e ofereça-as aos santos. Faça um pedido com fé e amor no coração, e reze uma Ave-Maria.

Simpatia para ter boa saúde e boas energias

Materiais

  • Doces variados

Modo de fazer

No dia de São Cosme e Damião, coloque doces como oferenda aos santos em algum lugar especial da casa e decore o seu lar como um lugar que receberá crianças. Depois, ore para os santos e peça boas energias.

Simpatia para proteger a casa

Materiais

  • 1 chupeta rosa
  • 1 chupeta azul
  • 1 vela rosa
  • 1 vela azul

Modo de fazer

Coloque as chupetas perto das velas. Acenda as velas e as deixe queimar até o fim, pedindo a Cosme e Damião que consagrem as chupetas para que elas atraiam sorte , proteção e prosperidade durante todo o ano.

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