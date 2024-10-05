Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Espiritualidade

5 orações para o Dia de São Benedito

Conhecido como o 'santo negro', ele é homenageado entre os fiéis por sua humildade e dedicação a Cristo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Outubro de 2024 às 09:35

São Benedito inspira os fiéis a servirem com dedicação a Cristo (Imagem: Fred S. Pinheiro | Shutterstock)
São Benedito inspira os fiéis a servirem com dedicação a Cristo Crédito: Imagem: Fred S. Pinheiro | Shutterstock
Inicialmente cultuado no Brasil pelos escravos, devido à cor de sua pele e origem africana, São Benedito é homenageado entre os fiéis da Igreja Católica por seu exemplo de humildade, fato este que lhe rendeu na época o apelido de ‘Mouro’, adjetivo utilizado pelos cristãos para designar as pessoas de pele escura e de origem muçulmana.
No entanto, atualmente, São Benedito é conhecido como o ‘santo negro’ e, nacionalmente, a identificação com a sua cristandade tornou-se tão popular que recebeu uma data exclusivamente brasileira. Isso porque, em outros países, a celebração ao santo é realizada no dia 04 de abril – devido à data de sua morte. No Brasil, a homenagem é feita em 05 de outubro, desde 1983, em deferência canônica concedida à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Dedicação a Cristo

Nascido em 1526, na ilha da Sicília, Itália, Benedito era filho de escravos africanos e cresceu em uma famíliacatólica que seguia os preceitos de seus patrões. Ainda bebê, foi alforriado e recebeu o nome de Manasseri por seus padrinhos de batismo.
Apegado a Cristo desde pequeno, segundo a crença, ao completar 21 anos, decidiu juntar-se aos eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis, fundada por Jerônimo Lanza, em que exercia a função de cozinheiro.
Quando o fundador da instituição faleceu, o papa Paulo IV extinguiu a Irmandade, orientando que os eremitas se juntassem à verdadeira Ordem de São Francisco de Assis. Assim, Benedito juntou-se ao Convento de Santa Maria de Jesus, onde viveu o restante de sua vida e tornou-se um servo dedicado à obra de Deus.

Orações para São Benedito

A seguir, confira cinco orações para homenagear o santo e pedir pela sua intercessão!

1. Oração de São Benedito

Ó São Benedito, o Negro, que acompanhais o Cordeiro onde quer que vá, lembrai-vos de nós que tememos e sofremos longe do Senhor, peregrinando nesta vida cheia de dificuldades.
Vós, que estais dia e noite diante do trono do Altíssimo, que vos alegrais em sua luz em meio as fontes das águas vivas, vós que nada mais temeis por vossa alma, lembrai-vos de nós.
Nós, que clamamos e bradamos aos céus: Salva-nos! Protege-nos ! Cura-nos! Plenifica-nos com vossa graça, Senhor!
Nós, que não cessamos de lutar neste cativeiro de nosso corpo, contra inimigos visíveis e invisíveis deste mundo tenebroso, suplicamos ao Eterno: Guia-nos! Defende-nos! Vença esta batalha por nós! Inflama-nos em vosso amor!
Sede para nós, São Benedito, o Negro, Franciscano servo do Senhor, protetor dos cozinheiros e afrodescendentes, também nosso solícito intercessor e vigia, mantendo desperta a memória do Senhor até que Ele nos faça transbordar com suas graças como a água de uma cachoeira.
Esteja ao nosso lado, São Benedito, que pela oração ressuscitastes pessoas e animais, multiplicantes comida, curastes cegos, aleijados, leprosos, doentes mentais, e realizaste tantos outros milagres incontáveis. Com vossa constante intercessão, alcançai-me todas as graças necessárias ( fazer um pedido ).
Tenho fé, não serei desvalido, pois a oração do justo é eficaz. Amém.

Veja Também

6 livros para exercitar a espiritualidade

Orações a São Benedito rogam por proteção (Imagem: Love You Stock | Shutterstock)
Orações a São Benedito rogam por proteção Crédito: Imagem: Love You Stock | Shutterstock

2. Oração para proteção

Glorioso São Benedito, grande confessor da fé, com toda a confiança venho implorar a vossa valiosa proteção. Vós, a quem Deus enriqueceu com dons celestes, consegui-me as graças que ardentemente desejo, para maior glória de Deus.
Confortai o meu coração nos desalentos. Fortificai minha vontade para cumprir bem os meus deveres. Sede o meu companheiro nas horas de solidão e desconforto. Assisti-me e guiai-me na vida e na hora da minha morte, para que eu possa bendizer a Deus neste mundo e gozá-lo na eternidade. Com Jesus Cristo, a quem tanto amastes. Assim seja, amém.

3. Oração para superar um momento difícil

Ó São Benedito, modelo admirável de caridade e humildade, por vosso ardente amor à Maria Santíssima que colocou seu divino Filho em vossos braços, por aquela suave doçura com que Jesus encheu o vosso coração, eu vos suplico: Socorrei-me em todas as minhas necessidades e alcançai-me de modo especial, a graça que neste momento vos peço ( fazer o pedido ).
Ó São Benedito, intercedei por mim que a vós recorro confiante. Vós que fostes tão maravilhoso e pródigo no atendimento dos vossos devotos, atendei a minha súplica e concedei-me o que vos peço. Amém.

4. Oração para fazer um pedido

São Benedito, filho de escravos, que encontraste a verdadeira liberdade servindo a Deus e aos irmãos, independentemente da sua raça ou cor, libertai-me de toda a escravidão, venha ela dos homens ou dos vícios, e ajudai-me a desalojar do meu coração toda a segregação e a reconhecer todos os homens por meus irmãos. São Benedito, amigo de Deus e dos homens, concedei-me a graça que vos peço com todo o coração ( fazer o pedido ).
Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém.

5. Oração para afastar o mal

Ó bondoso São Benedito, protetor contra as forças do mal , peço a tua intercessão para afastar todo mal que possa me atingir. Com tua luz divina, ilumina meu caminho e protege-me das armadilhas e influências negativas. Concede-me força, coragem e discernimento para enfrentar os desafios do dia a dia. São Benedito, ouve minha prece e afasta de mim todo mal. Amém.

Veja Também

Renato Albani, Dino Fonseca e festival de rock agitam o sábado (5) no ES

Mucane inaugura exposição gratuita que destaca fotógrafas negras brasileiras

Exposição de fotografias em Vila Velha reúne ilustrações de Os Sertões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Católicos Oração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde na maturidade: 5 hábitos que fazem diferença entre os 40 e 50 anos
Imagem de destaque
Creatina “a seco”: ingerir o suplemento em pó sem diluir pode colocar a saúde em risco
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados