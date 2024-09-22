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Viver bem

6 livros para exercitar a espiritualidade

Confira sugestões para terminar o ano mais conectado com as transformações da mente e do espírito
Portal Edicase

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Publicado em 22 de Setembro de 2024 às 14:00

Imagem Edicase Brasil
Livros sobre espiritualidade ajudam a desenvolver o autoconhecimento e a compreender as transformações da vida Crédito: Juliya Shangarey | Shutterstock
Os últimos meses do ano já estão batendo na porta. Se você chegou até aqui e não colocou em prática a meta de estar mais conectado com a própria espiritualidade, as indicações de livros abaixo são perfeitas para solucionar essa questão. Isso porque essas obras propõem um mergulho no autoconhecimento, reconexão com si e aceitação das transformações da vida por meio de exemplos práticos. Veja!

1. Quem vê cara, não vê o que vai na alma

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“Quem vê cara, não vê o que vai na alma” convida os leitores a sentirem e viverem plenamente para alcançar o equilíbrio  Crédito: Divulgação | Cristina Silva Hito
As pessoas estão realmente felizes ou estão apenas em um mundo de aparências? Para Silvia Cristina Hito, especialista em desenvolvimento humano, muita gente costuma esconder até de si as consequências das feridas emocionais abertas ao longo dos anos. Por isso, diante de uma sociedade repleta de desigualdade, agressividade e excesso de poder, ela convida os leitores a sentirem e viverem plenamente para alcançar o equilíbrio.

2. Poesia: Caminho Pra Deus

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“Poesia: Caminho Pra Deus” explora diferentes aspectos da existência humana e a conexão com o deus que habita no interior de cada pessoa Crédito: Divulgação | Editora Instituto Psia
A necessidade de aceitar as incertezas com leveza e ser resiliente diante das aflições inerentes da vida é um ato de amor, o antídoto para curar a alma. Esta é a mensagem do livro escrito pelo poeta Marcelo Rocha, que mostra, a partir de lições sobre esperança e espiritualidade, os verdadeiros motivos para persistir apesar dos dias difíceis. A coletânea poética explora diferentes aspectos da existência humana e a conexão com o deus que habita no interior de cada pessoa, independentemente de religiões ou dogmas.

3. Expressão Vital

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“Expressão Vital” explora os conceitos da psicologia transpessoal e as relações do homem com o universo Crédito: Divulgação | Editora Labrador
Esta obra pretende ajudar as pessoas a resgatarem a saúde psíquica e encontrarem um caminho ético, baseado em valores essenciais que respeitam o ser humano. Dividido em cinco partes, o livro atravessa desde uma contextualização sobre os conceitos da psicologia transpessoal e as relações do homem com o universo, até o processo de cura, os benefícios da arte como forma de expressão e os novos caminhos a serem trilhados para o futuro.

4. Liberte-se de crenças que aprisionam

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“Liberte-se de crenças que aprisionam” fala sobre como distinguir pensamentos construtivos e limitantes Crédito: Divulgação | Silvio Ferrérie
O ser humano não pode ser encaixotado, porque ele é mais profundo e dual do que todos os padrões sociais. Mas nem sempre essa complexidade é bem aceita, e por isso o escritor Silvio Ferrérie convida o público a exercer um autoconhecimento prático para aceitar as sombras e luzes dentro de si. Com espaço para anotação, a obra questiona sobre como distinguir pensamentos construtivos e limitantes; que mudanças podem ser feitas na rotina para se entender melhor; e projeções de futuro focadas em desenvolvimento contínuo.

5. Nas Asas da Coragem

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No livro “Nas Asas da Coragem”, Ana Bisneto de Moura propõe uma reflexão sobre a força da espiritualidade e da crença em uma vida melhor Crédito: Divulgação | Ofício das Palavras
Maria de Lourdes nasceu no berço de uma família pobre, casou-se na adolescência e enfrentou os problemas de um relacionamento sem amor. Depois de anos, separou-se e seguiu em busca de melhores condições para si e os filhos. Enfrentou preconceitos e a extrema pobreza, mas encontrou um norte no amor pela família e na fé em Deus. Com o exemplo da protagonista de “Nas Asas da Coragem”, a autora Ana Bisneto de Moura propõe uma reflexão sobre a força da espiritualidade e da crença em uma vida melhor.

6. Ressignificando Escolhas do Caminho

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“Ressignificando Escolhas do Caminho” convida os leitores a repensarem as decisões de vida e se conectarem com o mundo espiritual Crédito: Divulgação | Editora Um Livro
A espiritualidade é o alicerce que conduz as pessoas ao autoconhecimento. É isso que o escritor e mentor de líderes Cláudio Alves defende no livro “Ressignificando Escolhas do Caminho”. Ao narrar sua trajetória pessoal repleta de erros e acertos, ele convida os leitores a repensarem as decisões de vida e se conectarem com o mundo espiritual em prol de uma vida mais plena, autorresponsável e feliz.

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