Cultura

5 lançamentos da Netflix para a semana de 18 a 24 de agosto

Descubra novidades que prometem prender a atenção do público na plataforma

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 19:30

As estreias trazem enredos repletos de suspense, drama e ação Crédito: Imagem: Hamara | Shutterstock

A semana de 18 a 24 de agosto chega com novidades que prometem prender a atenção do público na Netflix. Entre os destaques, estão a série brasileira “Pssica”, que mistura elementos do tráfico de pessoas e sexual com uma história de busca por vingança, e “Refém”, uma minissérie de suspense político britânica.

Na categoria ação/drama, vale conferir o filme turco “Um Homem Abandonado”, estrelado por Mert Ramazan, conhecido por seu papel em “A Lenda de Shahmaran” e “O Canto do Pássaro”. Para os amantes de obras adaptadas de livros, o destaque é “A Arte de Correr na Chuva”, um emocionante clássico que celebra a amizade entre humanos e animais.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos da semana!

1. Pssica(20/08)

“Pssica” acompanha a história de três personagens cujos destinos se cruzam de forma inesperada nos rios da Amazônia Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Nova aposta brasileira da Netflix, “Pssica” acompanha a história de três personagens cujos destinos se cruzam de forma inesperada nos rios da Amazônia. Janalice (Domithila Cattete) é uma jovem raptada pelo tráfico humano. Preá (Lucas Galvino) é o chefe de uma gangue de “ratos d’água” e precisa lidar com dilemas pessoais e o peso do seu passado, enquanto Mariangel (Marleyda Soto) busca vingança pela morte de sua família. Todos enfrentam seus próprios desafios enquanto tentam sobreviver à maldição “pssica”, que acreditam ter sido lançada sobre eles.

2. Refém (21/08)

“Refém” acompanha a história de duas poderosas mulheres que precisam unir forças para enfrentar ameaças que colocam suas vidas e seus países em risco Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Com título original “Hostage”, “Refém” acompanha a história da primeira-ministra britânica Abigail (Suranne Jones), cuja vida vira de ponta a cabeça quando seu marido é sequestrado, ao mesmo tempo em que narra os acontecimentos na vida da presidente francesa Vivienne Toussaint (Julie Delpy), que começa a receber ameaças e chantagens. Diante do caos, elas precisam deixar a rivalidade de lado e trabalhar juntas em uma decisão difícil. A minissérie mescla cenas de drama com muito suspense, que prometem manter o espectador preso a cada episódio.

3. Um Homem Abandonado (22/08)

“Um Homem Abandonado” narra os acontecimentos da vida de um homem solitário que busca se reconstruir após anos na prisão Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Uma produção exclusiva da Netflix , “Um Homem Abandonado” narra os acontecimentos da vida de Baron (Mert Ramazan Demir), um homem solitário preso por um crime cometido por seu irmão que passa anos na cadeia e é condenado pelos próprios familiares. Após ser libertado, ele tenta reconstruir a vida e monta uma oficina mecânica.

No entanto, voltar à vida normal não será fácil, principalmente depois que um acidente muda tudo e Baron conhece Lidya (Ada Erma), uma sobrinha que quebra suas barreiras emocionais e renova suas esperanças. O filme é dirigido por Çagri Vila Lostuvali e garante muitas emoções ao público.

4. Bon Appétit, Vossa Majestade (23/08)

“Bon Appétit, Vossa Majestade” conta a história de uma talentosa cozinheira que viaja no tempo e acaba se apaixonando por um rei com paladar exigente (Imagem: Reprodução digital | Netflix e tvN) Crédito:

Ambientada entre o presente e o passado, “Bon Appétit, Vossa Majestade” conta a história da talentosa cozinheira Im Yoon-ah, uma mulher do século XXI que é transportada para o passado. Lá, ela é contratada por um rei tirano, porém de paladar refinado, para se tornar a nova chef do palácio real. Nesse contexto, Im Yoon-ah precisa se adaptar aos costumes da época e ao temperamento do rei, enquanto um improvável romance começa a florescer entre eles.

5. A Arte de Correr na Chuva (24/08)

“A Arte de Correr na Chuva” acompanha a trajetória de um cachorro que aprende sobre o que significa ser humano ao lado de um piloto de corridas (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios, Fox 2000 Pictures e Original Film) Crédito:

Na linha dos clássicos emocionantes e inspiradores, “A Arte de Correr na Chuva” (também conhecido como “Meu Amigo Enzo”) acompanha a trajetória do cachorro Enzo , um animal especial e quase humano que passa os dias filosofando e é obcecado por assistir à televisão. Ao lado de Denny Swift (Milo Ventimiglia), um piloto de corridas, Enzo aprende sobre o que significa ser humano.

Com o passar dos anos, a amizade entre eles se torna ainda mais profunda, especialmente quando o piloto conhece Eve (Amanda Seyfried), com quem constrói uma família e enfrenta desafios marcantes, nos quais a lealdade e o amor de Enzo se tornam fundamentais. O filme é inspirado no livro homônimo do autor e produtor de cinema norte-americano Garth Stein e entrega cenas comoventes, dignas de muitas lágrimas.