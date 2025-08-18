Sucesso

'A Mulher da Casa Abandonada': omo estão Rene e Margarida Bonetti?

Podcast de Chico Felitti virou série na Amazon Prime Video com novas revelações e depoimentos, como o de Hilda Santos, a vítima

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:47

Série documental "A Mulher da Casa Abandonada" estreia nesta sexta Crédito: Prime Video/Divulgação

O sucesso do podcast A Mulher da Casa Abandonada, de Chico Felitti, se tornou uma série da Amazon Prime Video com três episódios, que estreou na última sexta-feira, 15. Nele, acompanhamos a história de Margarida Bonetti, moradora de uma casa "abandonada" no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Ela era investigada nos Estados Unidos por ter submetido uma empregada doméstica, Hilda Santos, a situação análoga à escravidão, e era foragida do país, onde morava com o marido Rene.

A série trouxe uma nova perspectiva para o caso de Margarida, com o depoimento da vítima que foi explorada, Hilda, e de Rene.

Onde eles estão?

Atualmente, Hilda ainda mora nos Estados Unidos e participa de palestras sobre trabalho escravo. Rene, por sua vez, não retornou ao Brasil durante a investigação. Ele foi condenado a seis anos e meio de prisão e uma indenização de US$ 110 mil, que pagou.

O marido de Margarida trabalha em uma empresa aeroespacial, a Northrop Grumman Innovation Systems. Margarida, por fim, não participou da série. Ela continua até hoje na mansão. O processo pelo qual foi acusada, que ocorreu entre os anos 1990 e 2000, foi prescrito.

Onde assistir à série 'A Mulher da Casa Abandonada'?

A série está disponível no Prime Vídeo desde 15 de agosto.

