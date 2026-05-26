Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • 5 frases de Albert Einstein para refletir e se inspirar nesta terça-feira
Cultura

5 frases de Albert Einstein para refletir e se inspirar nesta terça-feira

Pensamentos do físico seguem atravessando gerações com reflexões sobre vida, coragem e conhecimento
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 15:52

Albert Einstein também conquistou fama mundial com suas reflexões sobre religião, política e educação (Imagem: Harmony Video Production | Shutterstock)
Albert Einstein também conquistou fama mundial com suas reflexões sobre religião, política e educação Crédito: Imagem: Harmony Video Production | Shutterstock
Um dos principais físicos de todos os tempos, Albert Einstein ficou conhecido por desenvolver a Teoria da Relatividade e a equação E = mc^2, que estabelece a relação entre massa e energia. Mas seu legado vai muito além disso. O cientista também conquistou fama mundial com suas reflexões sobre religião, política, educação e, claro, a perseguição da Alemanha nazista aos judeus.
Apesar disso, os holofotes nunca foram seu forte. Tanto é que, em 1953, Einstein revelou ao amigo e um de seus primeiros biógrafos, Carl Seelig, a seguinte frase: “No passado, jamais me passou pela cabeça que cada comentário casual meu seria captado e gravado. Caso contrário, eu teria me fechado ainda mais em mim mesmo”.
Fato é que, mesmo sem buscar reconhecimento constante, suas ideias e pensamentos atravessaram gerações e continuam motivando pessoas ao redor do mundo, tornando-se verdadeiras lições para diferentes momentos da vida.
Abaixo, confira 5 frases de Albert Einstein para você refletir e se inspirar nesta terça-feira!

1. Conhecimento e imaginação

“A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro.”
A declaração foi feita por Albert Einstein durante uma entrevista concedida a George Sylvester Viereck, publicada na revista The Saturday Evening Post, sob o título “What Life Means to Einstein” .

2. Maiores perigos da humanidade

“A ciência trouxe esse perigo [as armas nucleares], mas o verdadeiro problema está na mente e no coração dos homens. Não vamos mudar os corações de outros homens por mecanismos, e sim mudando nossos corações e falando com bravura… Quando tivermos clareza de coração e mente… só então encontraremos a coragem para superar o medo que assombra o mundo.”
A famosa reflexão é um trecho da entrevista concedida por Albert Einstein a Michael Amrine, publicada sob o título “The Real Problem Is in the Hearts of Men” , na revista The New York Times Magazi.
As frases de Albert Einstein oferecem reflexões profundas sobre a vida (Imagem: Satish Bapat | Shutterstock)
As frases de Albert Einstein oferecem reflexões profundas sobre a vida Crédito: Imagem: Satish Bapat | Shutterstock

3. Reflexão sobre o tempo

“A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente.”
Trecho retirado da carta de condolências de Einstein à família do engenheiro suíço Michele Besso, seu melhor amigo de tempos de faculdade.

4. Obediência cega

“Detesto, de saída, quem é capaz de marchar em formação com prazer ao som de uma banda. Nasceu com cérebro por engano; bastava-lhe a medula espinhal.”
O trecho que expressa o repúdio do físico à obediência cega é uma adaptação do livro “Como Vejo O Mundo”, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.

5. Sentido da vida e o que realmente tem valor

“Jamais considerei o prazer e a felicidade como um fim em si […] Chamam-se o bem, a beleza, a verdade. Se não me identifico com outras sensibilidades semelhantes à minha e se não me obstino incansavelmente em perseguir este ideal eternamente inacessível na arte e na ciência, a vida perde todo o sentido para mim. Ora, a humanidade se apaixona por finalidades irrisórias que têm por nome a riqueza, a glória, o luxo. Desde moço já as desprezava.”
Trecho retirado e adaptado do livro “Como Vejo O Mundo”, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Criança se emociona ao ver baleia-jubarte na Praia da Costa, em Vila Velha
Vídeo de "emoção genuína" de criança de Vila Velha ao avistar baleia viraliza nas redes sociais
Corrida do Popeye estreia no Espírito Santo em junho
Movimento Cidade promove corrida inédita em Vila Velha com prêmios que somam R$12 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados