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5 filmes turcos para assistir na Netflix

Confira longas incríveis para quem quer sair do óbvio e se deixar levar por boas histórias
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Março de 2025 às 16:07

O cinema turco chegou com tudo nos últimos anos, e a Netflix vem sendo uma grande vitrine para estas obras (Imagem: Adam Yee | Shutterstock)
O cinema turco chegou com tudo nos últimos anos, e a Netflix vem sendo uma grande vitrine para estas obras Crédito: Imagem: Adam Yee | Shutterstock
A produção audiovisual da Turquia tem ganhado espaço em diversas plataformas de streaming, como a Netflix, com enredos que exploram relações humanas, dilemas cotidianos e transformações sociais. A diversidade de temáticas permite que diferentes estilos de narrativa se destaquem e encontrem seu público.
Abaixo, confira filmes disponíveis na Netflix com abordagens distintas e atuações marcantes, demonstrando o potencial do cinema turco!

1. Milagre na Cela 7 (2019)

Em “Milagre da Cela 7”, um pai portador de deficiência intelectual luta para provar sua inocência e reencontrar a filha (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Milagre da Cela 7”, um pai portador de deficiência intelectual luta para provar sua inocência e reencontrar a filha Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
“Milagre da Cela 7” conta a história de Memo, um homem com deficiência intelectual que vive com a filha, Ova. A vida dos dois vira de cabeça para baixo quando ele é injustamente acusado de um crime que não cometeu. Preso, o protagonista precisa enfrentar a brutalidade do sistema penitenciário enquanto tenta provar sua inocência.

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O filme é uma adaptação turca de um longa sul- coreano e ganhou uma nova camada de sensibilidade com a atuação de Aras Bulut İynemli, que entrega uma performance comovente no papel principal. A direção é de Mehmet Ada Öztekin, que conseguiu equilibrar o drama com momentos de ternura e esperança. Ova, vivida pela pequena Nisa Sofiya Aksongur, também conquista pela delicadeza e força. É uma história de injustiça, afeto e laços que resistem ao tempo e à dor.

2. Expresso do Destino (2020)

Em “Expresso do Destino”, uma jovem revive memórias intensas durante uma viagem de trem transformadora (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Expresso do Destino”, uma jovem revive memórias intensas durante uma viagem de trem transformadora Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Esse drama romântico é cheio de encontros e desencontros que fazem a gente pensar no quanto o acaso pode mudar tudo. Em “Expresso do Destino”, duas pessoas com passados diferentes se cruzam durante uma viagem de trem. A protagonista, Leyla, embarca sem imaginar que aquele trajeto vai reabrir feridas antigas e confrontá-la com decisões que pareciam enterradas.
O longa, dirigido por Ozan Açıktan, é marcado por um clima nostálgico e reflexivo, perfeito para quem gosta de histórias sobre recomeços. Dilan Çiçek Deniz e Metin Akdülger vivem o casal central com muita verdade e química. A fotografia acompanha o movimento do trem e das emoções dos personagens, e a trilha sonora suave e os diálogos sinceros deixam a produção ainda mais especial.

3. Filhos de Istambul (2021)

Em “Filhos de Istambul”, um catador de recicláveis encontra redenção ao acolher um menino abandonado (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Filhos de Istambul”, um catador de recicláveis encontra redenção ao acolher um menino abandonado Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Com um olhar sensível sobre as desigualdades sociais, “Filhos de Istambul” é baseado em uma história real e mostra a dura realidade de crianças que vivem nas ruas. O foco é Mehmet, um catador de recicláveis que, apesar das cicatrizes do passado, se dedica a proteger os pequenos marginalizados pela sociedade. Tudo muda quando ele encontra um menino abandonado e decide cuidar dele a qualquer custo.

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Na atuação de Çağatay Ulusoy como Mehmet, ele mostra um lado humano que vai do silêncio carregado de dor aos gestos mais simples de afeto. Dirigido por Can Ulkay, o filme retrata os becos e os contrastes da cidade de Istambul de forma crua e poética. É uma produção que levanta debates sobre exclusão, abandono e compaixão.

4. Você Já Viu Vagalumes? (2021)

Em “Você Já Viu Vagalumes?”, uma dramaturga revisita o passado com humor ácido e reflexões sobre liberdade (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Você Já Viu Vagalumes?”, uma dramaturga revisita o passado com humor ácido e reflexões sobre liberdade Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Com um toque de humor ácido e boas doses de crítica social, “Você Já Viu Vagalumes?” narra a vida de Gülseren, uma garota superinteligente e diferente das outras crianças da vizinhança. Crescendo em meio a mudanças políticas e transformações familiares , ela usa a imaginação como escudo e válvula de escape. O filme transita entre momentos divertidos e situações mais profundas, sempre com um olhar afiado sobre a sociedade.
Ecem Erkek brilha dá vida à Gülseren, em uma atuação cheia de personalidade. A direção fica por conta de Andaç Haznedaroğlu, que soube equilibrar leveza e emoção. O roteiro, baseado na peça homônima da escritora Yılmaz Erdoğan, tem ritmo envolvente e traz diálogos que fazem refletir — e rir também.

5. Táticas do Amor (2022)

Em “Táticas do Amor”, dois influenciadores com visões opostas do amor se envolvem em um jogo de estratégias sentimentais (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Táticas do Amor”, dois influenciadores com visões opostas do amor se envolvem em um jogo de estratégias sentimentais Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Leve e com aquela vibe comédia romântica moderna, “Táticas do Amor” acompanha a história de Asli, uma influenciadora de moda que não acredita em amor , e Kerem, um publicitário egocêntrico. Os dois se envolvem em uma aposta: provar que conseguem fazer qualquer um se apaixonar. O problema é que, no meio do jogo, sentimentos verdadeiros começam a surgir e as coisas saem do controle.
Dirigido por Emre Kabakuşak, o filme aposta em cenários bonitos, figurinos estilosos e um ritmo bem ágil. Demet Özdemir e Şükrü Özyıldız, os atores, formam um casal carismático, com cenas engraçadas e cheias de tensão romântica.

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